Blæsten er langt værre end regnen for den nye store satsning ved Dana Cup

HJØRRING: Mudderbold er et af de mange nye gratis tiltag på det store flotte eventområde, som Dana Cup har investeret i, fordi man for det første har 40 års jubilæum, og for det andet vil vise deltagerne, at gigantstævnet Dana Cup er tilbage for fuld styrke efter corona-nedlukningerne.

Eventpladsen er fyldt med aktiviteter med en bold, som spillerne kan få tiden til at gå med mellem deres kampe. Foto: Bente Poder

- Vi har rigtig mange gode tilbagemeldingerne fra spillerne om vores nye gratis eventpark. Og vi kan se, hvor meget aktiviteterne bliver brugt. Så jeg er overodnet rigtig glad, men blæsten er et stort problem, den er langt værre for os end regnbygerne.

Det siger Dana Cups nye sponsor- og eventchef Michael Vendelbo, der smiler meget selvom byge-og blæsevejret onsdag ikke lige er det bedste.

For alle de problemer, der opstår og som folk ringer til ham om, kan løses på fem minutter, når man som eventchef er ansat i en organisation, der er vant til at afvikle dette kæmpe arrangement med næsten 20.000 spillere og det dobbelte antal gæster på Dana Cups eventplads.

Deltagerne skal gerne have lyst til at komme tilbage næste år og fortælle videre til andre, hvor godt Dana Cup er organiseret. Derfor har man gjort ekstra meget ud af eventparken i år. Foto: Bente Poder

Vejret er han og resten af Dana Cup-ledelsen dog ikke herre over.

De oppustelige baner og pavilloner er ikke skabt til de kraftige nordjyske vindstød.

Mange af aktiviteterne foregår i oppustelige rammer og baner, og de blæser simpelthen væk, hvorimod de fint fungerer i regnvejr.

- Bambusa har for eksempel kæmpestore Bumperballs med, som de unge drejer rundt indeni. Af sikkerhedsmæssige grunde kan de ikke bruges, så længe det blæser, forklarer Michael Vendelbo.

Michael Vendelbo lagde en plan for en relancering og udvidelse af hele området, hvor der plejer at være madboder og salgstelte. Han fik tilført et stort nyt aktivitetsområde, hvor spillerne kan hygge sig med hinanden, når de ikke spiller kampe. Så det er første gang, han ser planen i virkeligheden.

- Det hele fungerer, som vi havde tænkt det, og vores samarbejdspartnere har virkelig mange sjove konkurrencer og nye tiltag, fortæller han, mens han flytter et skilt, så Faxe Kondi Event traileren kan komme på plads.

Eventpladsen har fri adgang og er åben torsdag og fredag fra klokken10-20.

Dana Cups eventområde har også flere foodtrucks med i år end tidligere. Foto: Bente Poder

Udover de mange aktiviteter er der i øvrige også 17 forskellige foodtrucks, hvor man kan købe mad og drikke.