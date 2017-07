Blæsten stoppede modeshow på molen

LØKKEN: Rammen var ellers udtænkt rigtig flot. Løkkens tøjbutikker havde tirsdag eftermiddag planlagt et modeshow ud over det sædvanlige.

Modellerne skulle gå catwalk på en rød løber på byens mole.

Men den stærke blæst, som har præget Nordjylland tirsdag satte en stopper for den oplevelse. Arrangørerne turde simpelthen ikke lade modellerne gå ud på molen med fare for at blæse i vandet.

I stedet blev "moleshowet" flyttet i læ, og selvom det ikke var helt samme oplevelse, valgte mange turister og lokale alligevel at kigge med.