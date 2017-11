Bliv en del af en særudstilling

Oftest skal man være gammel, hvis man skal udstilles på et historisk museum - og så er det formentlig kun ens skelet, der kommer i montren.

Men nu har 95 lokale og særdeles levende borgere chancen for at blive udstillet med hud og hår - samt stemme - i forbindelse med Vendsyssel Historiske Museums næste særudstilling

- I november åbner Vendsyssel Historiske Museum en udstilling om 500-året for reformationen. I den forbindelse vil museet lave en lille film, hvor vi skal bruge 95 forskellige mennesker - børn som voksne - der hver skal sige én sætning til en film. I 1517 hængte Martin Luther en seddel med 95 teser - påstande - op på kirkedøren i Wittenberg, og dette blev startskuddet for den reformation, der skulle ændre livet for mange i den vestlige verden, hvor vi gik fra den katolske til den protestantiske kirke. Hver tese er typisk på én eller to linjer tekst, siger konstitueret museumsdirektør Morten Larsen.

Disse 95 teser danner grundlaget for reformationen, og for en videoinstallation til museets udstilling om samme. Museet vil have hver tese læst op af en ny person - 95 teser, 95 mennesker.

- Vi har brug for 95 friske mennesker, unge som gamle, til at filme sig selv, mens de oplæser et lille tekststykke på en linje eller to. De 95 små filmklip bliver splejset sammen til én lang film til sidst, som kommer til at køre i udstillingen. Og det bedste af det hele? Du kan gøre det derhjemme fra, lyder det fra museumsdirektøren.

Hvordan man gør, kan man læse mere om på museets hjemmeside.tn