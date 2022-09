Bliver de grønne eller går de i sort? Lokale Fakta-butikker bekender kulør

VENDSYSSEL:Kvickly og SuperBrugsen under én hat, mens alle Fakta-butikker lukker og slukker inden årets udgang.

Sådan lød meldingen fra Coop for få uger siden. Langt de fleste Fakta-butikker bliver til Coop 365discount-butikker, men enkelte af de gamle Fakta-butikker lukker helt, da de er for små til at huse det nye, udvidede sortiment.

De nye discountbutikker vil i højere grad fokusere på lavere priser, en større udbredelse af »kundevenlig« scan og betal-løsninger og et udvidet sortiment, har Coop oplyst.

Men hvordan er situationen lokalt i Vendsyssel?

Mange steder er farven allerede skiftet fra rød til grøn, eksempelvis i Østervrå, Elling, Dronninglund, fire steder i Frederikshavn, på Sct. Olai Plads i Hjørring - og senest i Hirtshals.

I juni var der åbningsfest i den første af tre butikker i Hjørring, hvor en Fakta bliver omdannet til en Coop 365discount. Arkivfoto: Claus T. Kræmmergård

I Hjørring kommune er der endnu flere åbninger om hjørnet:

Fakta på Idræts Allé i Hjørring åbner som Coop 365discount 6. oktober.

Fakta på Åstrupvej i Hjørring åbner som Coop 365discount 24. november.

Fakta i Løkken åbner som Coop 365discount 25. november.

Fakta i Tårs åbner som Coop 365discount 13. oktober.

I Brønderslev er situationen den, at Fakta på Ålborgvej går i grønt fra 18. november.

Der er også et hængeparti østpå, da Fakta på Sophus Falcks Vej i Sæby bliver til en Coop 365discount torsdag 17. november.

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, påpeger, at butikkerne kan have lukket i få dage op til åbningen for at få de sidste ændringer til at falde i hak.

I løbet af de kommende uger åbner Coop over 130 nye 365discountbutikker på landsplan - udover de 220, der allerede er åbnet.

Hvad angår SuperBrugsen og Kvickly, så vil de to fortsat have særskilte navne i en periode, selv om de altså er slået sammen.