Hjørring Kommune skal spare: Blødt stop for ansættelser

HJØRRING:Hjørring Kommune indfører omgående et ”blødt” ansættelsesstop og udskyder indkøb af eksempelvis computere resten af året.

Et ”blødt” ansættelsesstop betyder, at kritiske job kan genbesættes, når en medarbejder siger op. Men for ikke-kritiske job er der lukket for ansættelser.

Kommunen skal resten af året spare i alt 25 millioner kroner fordelt på 12,5 millioner kroner på ansættelser og 12,5 millioner kroner på såkaldte tekniske løsninger som udskydelse af indkøb.

De seneste økonomital viser nemlig en stram en kommunal økonomi resten af året.

- Vi er nødt til at holde igen alt, hvad vi kan. Andre kommuner er i samme situation, siger borgmester Arne Boelt (S).

- Hvis vi ikke gør noget med det samme, risikerer vi at overskride Servicerammen, som er aftalt mellem regeringen og kommunerne.

Hvis landets kommuner samlet set overskrider Servicerammen vanker der sanktioner hos de enkelte kommuner. Vel at mærke i forholdet 1:1.

Hvis Hjørring overskrider med 25 millioner kroner vanker der en ”bøde” på 25 millioner kroner oveni overskridelsen på 25 millioner kroner.

De stigende udgifter på servicerammen er blandt andet at finde på SÆH-området, Byrådet behandlede en miniøkonomirapport om SÆH-området på byrådsmødet onsdag aften.

Sæh-området alene skrider med 26 millioner kroner. I foråret forventede SÆH et skred på 16 millioner, men situationen efter sommerferien viser et yderligere skred på 10 millioner kroner.