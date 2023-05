Blokade: Nordjyske fiskere i aktion mod afgift

HIRTSHALS:En kommende vejafgift for lastbiler vil også kunne mærkes på vandet. Det mener man blandt andet hos fiskerne på Hirtshals Havn - og derfor var fiskerne mandag morgen på barrikaderne.

- Vi er utilfredse med afgifterne. Det er derfor, vi er her. Vi får vognmændenes afgift smidt over på os, og så har vi vores egne afgifter. Det har vi ikke råd til, lød det blandt andet fra den lokale fisker Thomas Christiansen.

Hirtshals Havn var blot én af de havne, hvor der mandag var varslet sympatiaktioner. Formålet er at støtte danske vognmænd i deres kamp mod en kommende vejafgift for lastbiler. Udover de indirekte effekter af en vejafgift, så vil fiskerne også blive ramt af en dieselafgift.

Vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030.

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning.

Grønne lastbiler vil således betale mindst i afgift.

Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025.

Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner - cirka 10.900 km.

Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (cirka 75.000 km). Skatteministeriet VIS MERE

Fiskernes plan var at placere deres fartøjer ved indsejlingen til Hirtshals Havn - dog uden reelt set at blokere selve indsejlingen til havnen.

- Slagplanen er, at vi er kommet for at snakke med nogle politikere og sejle en lille tur. Stille og roligt. Ikke noget ulovligt. Men vi sejler ud, for så ser vi ud af lidt mere. Vi blokerer ikke - men vi demonstrerer, at vi kan blokere, hvis vi ville det, forklarer Thomas Christiansen, der er tovholder på aktionen.

Thomas Christiansen er tovholder på aktionen i Hirtshals. Foto: Lars Pauli

Han føler, at de producerende erhverv har det rigtigt svært her i landet - og i sidste ende kan det få den konsekvens, at mange fødevarer i stedet vil blive importeret.

- Som det ser ud nu, så er regeringen efter alle producerende erhverv. Vi får skylden for alt muligt, men hvem kan undvære os? Vil man nøjes med at spise kød fra Sydamerika, grøntsager fra Italien og fisk produceret i Norge? Eller vil man have danske varer? Jeg tror ikke, vi sparer CO2 ved at hente varer i udlandet, siger Thomas Christiansen.

Svært at se alternativer

Også andre fiskere satte ord på frustrationerne. Eksempelvis Martin Kynde, der har fisket siden 2010, blev selvstændig i 2014 - og byggede et nyt skib i 2020.

Han mener i den grad, at fiskerne er omstillingsparate - men i øjeblikket er det svært for dem at søge væk fra de fossile brændstoffer.

- Der er ingen alternativer. Hvis der var et brintanlæg, vi kunne tanke brint ved, så var fiskeriet klar. Vi gør hver især meget for at mindske CO2-udledningen, siger Martin Kynde, der er frustreret over udsigten til en øget dieselafgift.

- Vi er villige til at gå langt. Det har vi været i 25 år. Men det her er uholdbart. Nu har vi haft et lorte år, og det kan mærkes. Bundlinjen er væk, fastslår han.

Fiskerne lægger sig ud ved indsejlingen til Hirtshals Havn omkring klokken 10.30.