Blyanten er flyttet med: Firma er klar til en ny begyndelse

HJØRRING:Den meterhøje blyant er på plads på plænen foran Farøvej 31 i Hjørring, hvor Kontor & Papir har åbnet ny forretning.

Butik, administration og showroom er flyttet fra Hvidevold til de nye lokaler, og onsdag morgen stod Helle og Michael Ravn og medarbejderteamet klar til at tage imod de første kunder i de nye omgivelser.

- Her starter vi på en frisk. Vi har glædet os meget til at byde vores kunder velkommen i de her helt fantastiske rammer. Det her er blevet rigtig godt, smiler Michael Ravn, der driver firmaet sammen med sin hustru Helle.

Helle og Michael Ravn har kørt parløb i firmaet siden 2002. Foto: Martél Andersen

Sønnen Jacob spiller i øvrigt også en rolle i virksomheden, hvor han blandt andet tager sig af marketing.

Kunder i hele landet

Kontor & Papir har haft adresse på Hvidevold i 20 år, og er nu flyttet ind i de lokaler, som tidligere har huset firmaet Turf Tank..

- Tiden var inde til en ny begyndelse i nye og mere moderne lokaler, tilføjer Michael Ravn.

Firmaet servicerer kunder i hele landet, og aktiviteterne er ifølge direktøren fordelt med 80 procent på erhvervskunder og 20 procent på private kunder.

Hovedkontoret med fysisk butik i Hjørring får medspil af personalet på salgskontoret lidt udenfor Hillerød.

Tradition og fornyelse

Ganske vist er adresse og omgivelser nye på Farøvej, men det velkendte koncept med salg af blandt andet kontorartikler, kontorinventar, møbler, hobbygrej, rengøringsartikler, duge, servietter og pynt til borddækning samt kaffe, vin og chokolade fortsætter som hidtil.

Men fornyelse og innovation er dog i konstant fokus på et marked i forandring og udvikling.

Betina Dam Jensen er et af de kendte ansigter i Kontor & Papir - hun har været ansat 16 år i firmaet. Foto: Martél Andersen

Butikken er blevet til et kontorsupermarked - et af de største i Danmark - og herfra er der adgang til et stort showroom, hvor møbler og inventar nu bliver præsenteret i lyse og lækre omgivelser.

- Og så har vi også fået nogle rigtig gode personalefaciliteter til vores medarbejdere, siger Helle Ravn.

- Vores guld er vores medarbejdere. Vi har i dag 12 medarbejdere fordelt i landet, og mange har været her i mange år, tilføjer Michael Ravn.

Afdelingsleder Finn Kjeldsen sælger blandt andet ergonomiske kontorstole til kunder i hele landet. - Rådgivning er vores styrke. Nogle kunder kommer her og andre beder os komme til dem, tilføjer Finn Kjeldsen. Foto: Martél Andersen

25 år med vartegnet

Kontor & Papir blev etableret i 1913, og da Michael Ravn overtog firmaet fra Mogens Jensen 1. oktober 2002, blev han den fjerde ejer.

Og så tilbage til til det karakteristiske firmavartegnet - blyanten:

- Mogens Jensen fik produceret blyanten for 25 år siden, og da vi overtog forretningen fik jeg den renoveret, fortæller Michael Ravn.