Bøde for at starte bål ved maskinstation

VENNEBJERG:Ejeren af en maskinstation på Lønstrupvej ved Vennebjerg slukkede selv bålet med en gummiged - men det gav ikke rabat på bødeblokken, hvor han nu må betale ved kasse 1 for at have overtrådt Beredskabsloven.

Kl. 14.51 gjorde en kraftig, sort røgsøjle en forbipasserende så urolig, at der blev trykket 112 på telefonen.

- Og han har været i god tro, for det var virkelig en træls, mørk røg, fastslår indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Da tre udrykningskøretøjer fra stationen i Hjørring svingede ind på gårdspladsen sammen med en patruljevogn fra Nordjyllands Politi, kunne de se, at der var ild i et bål, der i størrelse mindede om et sankthansbål.

- Og det var ikke kun tørt træ, der brændte i det bål, så vi måtte også tilkalde Hjørring Kommunes miljøvagt. Men vi gav manden muligheden for selv at slukke bålet, og det gjorde han med sin gummiged, som han spredte bålet ud med og efterfølgende spredte jord ud over, fortæller Thomas Dybro.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi bekræfter, at der venter ejeren af maskinstationen en bøde for overtrædelse af Beredskabsloven.