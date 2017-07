Bøgehække stjæles i Sindal

SINDAL: Haveejere i Sindal kan tilsyneladende ikke have deres bøgehække i fred. Natten til mandag fik en haveejer stjålet en 16 meter lang bøgehæk med 75 planter, som var blevet plantet i foråret og hos Sindal Varmeforsyning fik man mellem søndag middag og mandag morgen stjålet ca. 40 meter bøgehæk med i alt 125 planter, som var blevet plantet i løbet af foråret, oplyser politiassistent Michael Karstenskov fra Lokalpoliti i Hjørring.

Det er nu tredje gang, at varmeforsyningen får stjålet sin bøgehæk indenfor den senere tid. Sidste gang var i efteråret.

- Vi ved ikke helt om vi skal plante nye, for der er jo ikke noget ved det, hvis de bliver stjålet hvert forår og efterår, bemærker Lisa Nyeng Thomsen.

Tyven sparer ikke det store ved at stjæle planterne, for udover arbejdet med at hive dem op af jorden, så koster en bøgehækplante typisk omkring 10 kr., oplyser gartner Daniel Andersen fra Landlyst Plantecenter i Hjørring. Han anbefaler at man køber planterne lovligt, for så følger der nemlig helt gratis gode råd med.

- Jeg siger bare god fornøjelse med ingenting, for når man rykker bøgeplanter op om sommeren, så er de svære at få til at gro et nyt sted. Jeg vil ikke sige, at de alle sammen dør, men de får det hårdt, siger han.

Hvis nogen har set en ladfuld bøgehække eller måske set bøgeplanter blive gravet op på Baggesvognsvej eller Heimdalsvej i Sindal, så vil politiet gerne høre fra folk på telefon 114.