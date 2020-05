Bølge af tyverier fra varebiler fortsætter: Har du set noget?

VENDSYSSEL:De professionelle tyverier fra varebiler i Vendsyssel fortsætter. Hen over bededags-weekenden har gerningsmændene slået til yderligere syv gange.

Dermed er det samlede antal nu oppe på 20 biler, der er blevet tømt for dyrt værktøj af professionelle tyve.

Torsdag i sidste uge fortalte politiet, at 13 håndværkerbiler havde været udsat for indbrud i løbet af ugen. På det tidspunkt havde tyvene især bevæget sig i den østlige del af Vendsyssel og brudt ind i varebiler i Sæby, Lendum, Brønderslev, Strandby, Elling, Ranvshøj, Tårs og Vrå.

Hen over weekenden er tyvene rykket lidt længere vestpå, og har slået til i Hjørring, Sindal, Lørslev men også i Frederikshavn og Kvissel.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak og politikommissær Lene Madsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn og Hjørring.

Fremgangsmåden er den samme hver gang. I ly af nattens mørke klipper tyvene et lille hul på tre-fire centimeter i varebilens dør eller bagklap og får på den måde adgang til låsen, så de kan åbne døren.

Har du set noget?

Politiet har et signalement at gå efter, og hen over weekenden er der også kommet henvendelser fra borgere, fortæller Peter Skovbak.

Ved et af tyverierne natten til torsdag i sidste uge, vågnede en beboer i Strandby omkring klokken 05 ved, at det rumsterede ude ved varebilen.

Og vedkommende fik et godt kig på den formodede gerningsmand og den bil, som tyven kørte væk i.

Gerningsmanden beskrives som:

- En mand i 30'erne

- Ca. 185 centimeter høj

- Lys i huden med kort, mørkt fuldskæg.

- Han var spinkel af bygning og bar en sort trøje og en blå cap.

Bilen som manden kørt væk i var en sort Audi A4 st. car - formentlig modellen Qauttro. Det var en ældre model fra 2000-2005.

Bilen havde sølvfarvede tagbøjler og den bagerste kofanger var grå.

Har man set noget i forbindelse med tyverierne eller har oplysninger i forhold til signalementerne, kan man kontakte politiet på telefon 114.