Boelt-modstanden er stærk i Hirtshals: - Det handler meget om Arnes facon

HJØRRING:Der er ingen tvivl om, at borgmester Arne Boelt (S) deler vandene i Hjørring Kommune. En ny undersøgelse - som man fredag kunne læse på nordjyske.dk - taler sit tydelige sprog.

Hele 43 procent af vælgerne synes, borgmesteren har gjort det godt i den forgange periode - men modstanden er nogenlunde ligeså markant.

Således håber 46 procent på en ny borgmester i Hjørring Kommune efter valget - mens 24 procent mener, at Boelt har gjort det "dårligt" eller "meget dårligt". Så hård en vurdering får ingen andre nordjyske borgmestre.

Erik Krage stiller selv op til kommunalvalget i Hjørring Kommune for Lokallisten. Og det kommer ikke bag på ham, at den siddende borgmester Arne Boelt (S) deler vandene blandt vælgerne. Boelts facon giver også mange modstandere, mener Krage. Foto: Kim Dahl Hansen

Erik Krage er til kommunalvalget spidskandidat for Lokallisten - og så bor han desuden i Hirtshals, som nok er det område, hvor modstanden mod den siddende borgmester har været mest udtalt over de seneste år. Han er på ingen måde overrasket over resultatet af den undersøgelse, som Jysk Analyse har foretaget.

- Hvis jeg skal lægge politiker-kasketten lidt og bare se på det ud fra et snævert Hirtshals-synspunkt, så har der jo været en række af hændelser, som har gjort lokalbefolkningen oprørt.

Sager med modvind

Erik Krage nævner i den forbindelse sager som lukningen af plejecenteret Havbakken, modstanden mod et supermarked på Stoltzes Plads i Hirtshals, fyringen af hele direktionen på Hirtshals Havn - og også det faktum, at der lige nu arbejdes med at gøre et indhug i Lilleheden Plantage for at give plads til en havneudvidelse i Hirtshals. Alle sagerne har det fællestræk, at der har været markant lokal modstand.

- Det er sådan nogle sager, der er med til at hidse befolkningen i Hirtshals op. Folk synes, det er mangel på respekt for lokaldemokratiet, siger Erik Krage.

Arne Boelt har på det seneste haft en række sager, hvor der har været massiv modstand fra Hirtshals-området. Det gælder lukningen af plejecenteret Havbakken, modstanden mod et supermarked på Stoltzes Plads i Hirtshals, fyringen af hele direktionen på Hirtshals Havn - og også det faktum, at der lige nu arbejdes med at gøre et indhug i Lilleheden Plantage for at give plads til en havneudvidelse i Hirtshals. Foto: Kim Dahl Hansen

- Helt grundlæggende hænger det måske også meget sammen med faconen, hvorpå budskaberne bliver afleveret. Når man er borgmester, så er man borgmester for hele kommunen - også for dem, der ikke stemte på én.

Erik Krage henviser som et eksempel til modstanden mod supermarkedet på Stoltzes Plads - hvor Arne Boelt - efter at en underskriftsindsamling var afleveret - blev citeret for at sige følgende: ”Om I så var kommet med 6000 underskrifter ud af 6000 mulige borgere her i byen, så gennemfører vi lokalplanen, for jeg kan skaffe det nødvendige flertal.”

Det er sådan en fremtoning, Erik Krage mener, giver bagslag.

- Meget brovtende

- Det her handler meget om faconen. Det bliver jo meget brovtende, og han taber måske også lidt sutten en gang imellem og bliver sur og gal. Og i det job (borgmesterjobbet, red.) skal man måske bevare fatningen lidt mere. Men der kommer sådan nogle dumme kommentarer nogle gange - og det finder folk sig ikke i.

Erik Krage understreger dog i samme ombæring, at han har meget respekt for Arne Boelts politiske færdigheder.

- Jeg tager hatten af for de resultater, der er lavet - især gennem de første perioder. Men det er måske bare sådan, at nu er vi ved at nærme os noget metaltræthed. Men jeg har fuld respekt for Arne Boelts dygtighed som politiker.

Uenighed om friplejehjem

I Tornby sidder Oscar Djuurhus. Han er formand for den forening, der har til formål at stifte et friplejehjem i byen. Og han krydser fingre for at flertallet skifter i Hjørring Byråd på tirsdag - for så er der mulighed for, at friplejehjemmet bliver virkelighed.

- Alle andre partier end Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har lovet os, at hvis de får flertal vil de omstøde den hidtidige beslutning om, at der ikke skal etableres friplejehjem i Tornby.

Oscar Djuurhus sidder med en fornemmelse af, at borgmester Arne Boelt var imod friplejehjemmet, netop fordi ønsket kom fra borgerne i Tornby.

Specielt i forbindelse med lukningen af Havbakken gik bølgerne højt - og kritikken af Arne Boelt var markant. Arkivfoto: Henrik Louis

- Modviljen var en konsekvens af, at vi kæmpede så meget for at bevare plejehjemmet Havbakken, så skulle der sættes en kæp i hjulet for et friplejehjem i byen. Det skete på byrådsmødet 4. september 2019, forklarer Oscar Djuurhus.

Han er overbevist om, at Arne Boelt mister personlige stemmer i Tornby.

- Jeg har en bekendt, der har været medlem af Socialdemokratiet i 60 år. Han har meldt sig ud, og hele familien stemmer ikke på partiet denne gang.

- Han tør tage svære valg

Jakob Gislund er kampagneleder - og i øvrigt også bestyrelsesmedlem - for de lokale socialdemokrater. Han er fuldt ud klar over, at Arne Boelt er en politiker, der deler vandene.

- Det er jo sådan, at der er jo nogen, der hellere ser hans hæl end hans tå - mens andre synes, at han er den bedste og mest folkelige borgmester, vi nogensinde har haft. Og så kan man selvfølgelig gætte på, hvad jeg synes, som kampagneleder, siger Jakob Gislund med et smil.

- Men jeg mener, vi har en fantastisk borgmester, der også tør at tage de svære diskussioner, og som ikke altid bare giver et politikersvar. Arne tør at sætte ord på sine meninger, og han tør at gøre det nødvendige - også selv om vi står i et valgår. Og derfor mener jeg, at han er et rigtigt godt valg som borgmester.

Med hensyn til at Arne Boelts ligefremme facon støder visse vælgere, siger Jakob Gislund:

- Jeg forstår det til fulde. Men jeg tror faktisk også, at det netop er den modsatte type, der giver den politikerlede, som vi oplever i samfundet. Det med at folk faktisk ikke tør at sige, hvad de mener, fordi de skal pakke det ind. Og meget kan man sige om Arne, men han er i hvert fald ikke en tøsedreng, når det handler om at svare på selv de svære spørgsmål. Han tør at stå ved, hvad han mener.

Jakob Gislund er kampagneleder for de lokale socialdemokrater. Og han er godt tilfreds med den måde, som Arne Boelt agerer på. Privatfoto

Som nævnt er Boelt-modstanden meget koncentreret i Hirtshals-området - og i Jakob Gislunds optik, så hænger det faktisk sammen med den lokale nyhedskanal, Nordsøposten.

- Den nemme tilgang til et medie i Hirtshals har også været en del af grunden til, at der har været så meget debat, siger Jakob Gislund.

- Hvorfor er det anderledes, end hvis de eksempelvis henvender sig til Nordjyske?

- Jeg føler i hvert fald, at tonen på jeres medier bliver der holdt mere øje med - end man vælger at gøre på det lidt mindre medie, der ligger i Hirtshals. Hvis man ikke får dæmpet gemytterne med jævne mellemrum, så risikerer man meget nemt, at det stikker af - og det synes jeg ikke altid er gavnligt for den debat, der kører i Hirtshals.

Det er specielt i Hirtshals, at modstanden mod Arne Boelt er stor - blandt andet i forbindelse med debatten om udvidelsen af Hirtshals Havn. Arkivfoto

Boelt:- Jeg siger tingene ligeud

Nordjyske har forelagt Arne Boelt (S) kritikken i artiklen her. Og borgmesteren ved godt, at hans facon kan være meget ligefrem.

- Det tror jeg da er rigtigt. Jeg siger tingene ligeud, og jeg siger det på en måde, så det ikke altid er pakket ind. Og det har jeg altid gjort.

Arne Boelt er helt med på, at han til tider er kommet med udmeldinger, som specielt i Hirtshals-området har givet ballade. Men han føler, at han i de respektive situationer har forsøgt at træffe de mest ansvarlige valg på vegne af Hjørring Kommune - og samtidig har han også ønsket at melde ærligt ud, så snart han har haft muligheden.

- Det gør da indtryk på mig, at der er kritik. Men jeg er rundet af at sige sandheden, og hvis man er rundet af det, så er det svært at pakke tingene ind, så det nærmest bliver en halvvejs løgn. Eksempelvis kunne jeg jo ikke sige, at vi ikke har planer om at være på vej ud i Lilleheden (med en mulig havneudvidelse, red.). For det er vi jo, fastslår Arne Boelt.

- Men jeg synes måske også, at ærligheden er noget af det, man mangler i politik. Man bliver ofte beskyldt for, at politik er hemmelighedskræmmeri - og det giver netop politikerlede, fastslår Arne Boelt.

Som bekendt er det tirsdag, kommunalvalget finder sted. Ved valget i 2017 fik Arne Boelt 10.257 personlige stemmer.