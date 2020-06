Boelt (S): - Det er bare træls

HJØRRING:For en uge siden åndede alt fred og ro på coronafronten i Hjørring Kommune. Så brød helvede løs og kommunen gik fra nærmest smittefrit dydsmønster til en betændt plet på smittelandkortet.

- Det er er der ingen, der bryder sig om. Corona er en træls gæst at få inden for kommunegrænsen, siger borgmester Arne Boelt (S).

- Vi har dog rimeligt godt styr på det i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi er heldige med, at myndighederne nu ved, hvad der skal gøres. Det gjorde men ikke i marts, da alt var nyt i forhold til corona.

Akut test af beboere på plejehjem Hjørring Kommune tester tirsdag i samarbejde med regionens Paramedicinske Enhed beboerne og ansatte på plejecentrene: Vikingebanke i Hirtshals Havgården i Løkken Lundgården i Vrå Havbakken i Tornby (for 2. gang) Vellingshøjscentret i Hjørring Vesterlund i Hjørring Resten af kommunens plejecentret testes onsdag. VIS MERE

- Vi har igen bedt medarbejderne i Sundhed- ældre- og handicapforvaltningen om at arbejde hjemmefra. Vi holder færre møder og jeg har sendt afbud til at møder - inklusive at møde op til blandt andet Røde Kors arrangementet på Vendsyssel Teater.

Arne Boelt fortæller, at man bruger gruppesms til at orientere om smitte i stedet for at vente på ansigt til ansigt information. Man begrænser de ansatte - også borgmesterens - gang rundt i rådhuset for at undgå at sætte en smittekæde i gang.

- Vi indskærper, at man har så lidt omgang med kolleger og beboere på plejehjem og bosteder som muligt. Vi beder også de ansatte i plejesektoren om at være ekstra opmærksomme i deres privatliv. Vi skal have standset og brudt smittekæderne, siger Arne Boelt.

- Vi oplever jo, at ansatte, der er blevet smittet, er meget kede af, at de har smittet andre. Ikke mindst, hvis de har smittet nogle i risikogruppen.

Arne Boelt fortæller, at kommunen har indskærpet, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal overholdes.

- Det tror jeg nu, at vore ansatte gør, men vore interne infomøder strammer op og minder om det. Vi advarer vore ansatte om at bruge delebiler. Vore biler i hjemmeplejen cirkulerer ikke længere frit, men er nu fast tilknyttet grupper, siger Arne Boelt.

- Jeg tror, at vi få bugt med smittespredningen, men det kræver borgernes hjælp. Det kræver i første omgang, at man holder op med at sige, at forholdsreglerne om afstand og håndhygiejne ikke betyder noget. Det gør de!