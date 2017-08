Børn med særlige behov får plads i foreningslivet

ASTRUP: Medio august og 1. september er der ansøgningsfrist til en nyoprettet pulje målrettet foreningsaktiviteter for børn og unge med særlige behov. Der kan være tale om oprettelse af særlige hold eller inklusion på eksisterende hold.

- Børn og unge med særlige behov skal forstås bredt. Det væsentlige er, at igangsætningen af aktiviteten kan betyde en række ekstraudgifter, som ikke kan afholdes indenfor de normale tilskudsregler indenfor foreningens budget, fortæller Børge Bech, formand for Hjørring Kommunes folkeoplysningsudvalget.

Astrup Rideklub søgte puljen i foråret og igangsætter nu aktiviteter for børn med motoriske udfordringer.

Formand for Astrup Rideklub, Lene Vangsted siger:

- Vi har sat et program sammen målrettet børn med motoriske udfordringer, og vi glæder os meget til at komme i gang. Vi har kapaciteten: både gode rammer i klubben men ikke mindst blandt de frivillige instruktører, som har fagligheden og interessen for at give disse børn og unge et udfordrende foreningstilbud.

Astrup Rideklub opretter tilbuddet Ponygames - et hold, der styrker rytternes balance og overblik.

- Ponygames bidrager det enkelte barn til bedring af de motoriske, kognitive og sociale funktioner, fortsætter Lene Vangsted, som selv er en af instruktørerne på Ponygames.

Puljemidlerne retter sig mod alle folkeoplysende aktiviteter og ikke alene mod idrætsaktiviteter.

- Vi er spændte på at se, hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i foreningslivet og med denne håndsrækning fra folkeoplysningsudvalget håber vi, at børn og unge med særlige behov får flere tilbud om deltagelse i foreningslivet på deres præmisser, uddyber Børge Bech og fortsætter:

- Der er bevidst ikke specifikke kriterier for puljen, idet vi ønsker at se, hvilke behov foreningerne har for tilskud til netop denne målgruppe.

- Vi glæder os over, at der i foreningslivet er fokus på en målgruppe som kan have udfordringer med at glide ind på de etablere foreningshold. I foråret blev der opstartet et børnehold i Vrå Gymnastikforening med støtte fra Folkeoplysningsudvalget, tilføjer Børge Bech.