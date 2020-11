Børnepasning i Hjørring: - Nu følger vi reglerne

HJØRRING:Det har siden mandag morgen undret en del forældre, at der efter nedlukningen i de nordjyske kommuner, ikke var optræk til yderligere tiltag i daginstitutioner og børnepasning i Hjørring Kommune. Selvom ministeriet søndag meldte ud, at børnene igen skal passes i mindre grupper, som det var tilfældet i foråret, var der i starten af ugen ingen væsentlige ændringer i dagligdagen i institutionerne.

- Jeg kan godt forstå, at der er forældre, der har undret sig over, at det meste foregik som før nedlukningen, men vi har simpelthen været lidt i vildrede om de nye retningslinjer og de er siden blevet præciseret, forklarer skole og daginstitutionschef i Hjørring Kommune, Kari Rune Jakobsen.

Forvirringen skyldes, at der i retningslinjerne var nævnt, at grupperne af børn eksempelvis skulle passes i meget små grupper på tre til fem børn.

- Hvis vi skulle efterleve pasning i så små grupper, ville det betyde, at vi ikke ville have hverken fysisk plads eller personale til opgaven. Derfor skulle vi så i givet fald afvise nogle børn i institutionerne, fortæller Kari Rune Jakobsen.

Pædagogernes fagforbund, BUBL mener heller ikke, at pasning ned i helt små grupper er det optimale.

Efter en præcisering af retningslinjerne, har kommunen nu skrevet til forældrene, at børnene vil være tilknyttet de enkelte stuer.

Det vil gøre stuen/dagplejegruppen til den mindre faste gruppe, som både børn og medarbejdere er knyttet til frem til 3. december.

- Vores dagplejere og dagtilbud er derfor nu i fuld gang med at organisere dagligdagen,. Det ligner meget det vi praktiserede i foråret, fortæller Rune Kari Jakobsen.