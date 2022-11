Bombe under nordjyske kommuner - København scorer kassen

HJØRRING:Den tidligere fiskeskipper John "Gumbas" Jensen fra Tornby syd for Hirtshals bliver måske en af de næste borgere i Hjørring Kommune, der får tilkendt en førtidspension, og bliver dermed én af i alt 3600 førtidspensionister i kommunen. Det svarer til 8,2 procent af kommunens borgere i den arbejdsdygtige alder.

John Jensen har tiltagende skavanker pga. diabetes 2. Hans højre ben er amputeret under knæet som følge af dårligt blodomløb, og han har kraftig nedsat syn på begge øjne.

- Jeg har nu været i flere arbejdsprøvninger og jeg kan ikke arbejde mere. Det har været et langt og bøvlet forløb, men nu håber jeg, at det lykkes at få en førtidspension, siger 59-årige John Jensen.

Hans fremtid skal afgøres af kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam senere på måneden.

Kæmper med stigende udgifter

Det er bestemt ikke blevet nemmere med årene at få tilkendt en førtidspension, men alligevel oplever Hjørring Kommune, sammen med andre yderkommuner, at udgifterne til førtidspension bliver en større og større udfordring for kommunens samlede økonomi. I Frederikshavn Kommune er det 8,8 procent af borgerne, der er på førtidspension og på Lolland hele 15 procent af borgerne i den arbejdsdygtige alder.

- Vi betaler efter den seneste reform 80 procent af udgifterne selv. Når vi så får bloktilskud, der tildeles efter indbyggertal, bliver vi ikke kompenseret for, at vi har flere førtidspensionister end landsgennemsnittet. Hvis staten tog opgaven med at udbetale førtidspensioner tilbage, ville det give os mere end 100 millioner kroner om året til service for borgerne, uden at der samlet set skulle tilføres ekstra penge, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Et samlet byråd forsøger at få regeringen til at genoverveje fordelingen af milliarder til førtidspensioner. Foto: Henrik Bo

Storby-kommuner har nemlig til gengæld store overskud på førtidspension, fordi de har forholdsvis få førtidspensionister. I Københavns Kommune er det kun tre ud af 100 borgere, der er på førtidspension, og hvor Hjørring Kommune mangler 128 millioner kroner i forhold til landsgennemsnittet, scorer Københavns Kommune 1,7 milliard i overskud.

- Københavns Kommune kan så ikke bruge de mange ekstra millioner pga. begrænsninger i servicerammen, så det handler om en omfordeling, der ikke vil koste ekstra samlet set, påpeger Søren Smalbro (V).

Hjørring Kommune har netop vedtaget et sparebudget, hvor der skæres ned på service og anlæg, og det har også været nødvendigt at hæve kommuneskatten. Alene udgifterne til førtidspensioner stiger med 13 millioner kroner om året.

Hjørrings politikere har nu på tværs af partier sendt et opråb til regeringen, hvor landspolitikerne opfordres til at finde en mere retfærdig finansiering af førtidspensionerne.

Derfor er der mange førtidspensionister

Det er ikke fordi førtidspensionisterne flytter ud til yderkommunerne, at udgifterne fylder mere og mere i kommunernes økonomi, men det er alligevel den demografiske udvikling, der spiller ind.

- Der er to primære årsager: Dels oplever vi, at det er velfungerende familier og borgere, der flytter fra yderkommunerne til de større byer. Dermed stiger andelen af førtidspensionister blandt dem, der bliver tilbage. Dels spiller erhvervsstrukturen med meget nedslidende arbejde i yderkommunerne også ind, fortæller arbejdsmarkedschef i Hjørring Kommune, Michael Duus.

Tilbage hos John Jensen i Tornby, der kender til flere, der i sin tid fik førtidspension efter den gamle ordning, hvor kommunerne sendte regningen videre til staten.

- Der er da flere, der ikke fejler en ski'. Det var jo meget nemmere at få tilkendt en førtidspension dengang, så det er jo nok godt nok, at det bliver undersøgt ordentlig, inden de giver mig en førtidspension, siger John Jensen.

Derfor vil det nok heller aldrig ske, at staten tager førtidspensionerne tilbage, vurderer det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S):

John "Gumbas" synes det er bøvlet at få tilkendt en førtidspension, men han er enig i, at det tidligere var for nemt, fordi staten betalte regningen. Foto: Bente Poder

- Det er vigtigt, at dem der bevilger førtidspensionen også er med til at betale, så der er et økonomisk incitament til at gøre en indsats for denne gruppe borgere. Hvis kommunerne er utilfredse med kompensationen, må de jo få Kommunernes Landsforening til at tage den med regeringen i de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi, siger Bjarne Laustsen.