Bomtrawler står stadig på grund: - De graver og graver

NØRRE LYNGBY: Søndag morgen ligger den 42 meter lange hollandske bomtrawler "Sursum Corda" UK 172 fortsat ud for kysten ved Nørre Lyngby, hvor den har ligget fast på sandbunden siden mandag aften.

Hen over ugen har trawleren givet mange hovedbrud om, hvordan det tonstunge fartøj skulle komme fri af sandet, hvor det i blæsten har gravet sig længere og længere ned.

En skib, som skal fjerne sand fra havbunden, er nået frem til den hollandske kutter. Meningen er, at der i løbet af søndag skal graves så meget sand væk omkring det grundstødte skib, at man kan forsøge at trække det fri fra bunden mandag. Det oplyser vagthavende presseofficer ved Forsvarets Operationscenter.

- De graver og graver, siger han.

Hvis den hollandske bomtrawler skal have en chance for at komme fri mandag, kræver det dog, at vejret samarbejder.

Fritrækningen varetages af en hollandsk slæbebåd, og i det hele taget er det overladt til hollændere at hjælpe skibet flot, oplyser den vagthavende.

- Vi bliver holdt orienteret undervejs af det hollandske skib, slæbemesteren og politiet, siger den vagthavende officer.

Når fritrækningsforsøget gøres, betyder det formentlig, at stranden ud for den strandede kutter ryddes for mennesker. Det er politiet, som afgør, om stranden skal afspærres.

Den hollandske bomtrawler stødte på grund mandag aften, efter at have drevet rundt i timevis med motorproblemer.

Det dårlige vejr betød, at de to bugserbåde Odin og Thor fra Hanstholm Bugserservice ikke kunne assistere med at få kutteren trukket fri. I stedet forsøgte hollænderne selv at få bomtrawleren fri med hjælp fra en anden hollandsk trawler og et tredje mindre skib. Det forsøg slog også fejl.