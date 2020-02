Borger spottede tyve i gang med at tømme sommerhus i Skallerup Klit: Mand og kvinde sigtes for indbrud

SKALLERUP:En 31-årig mand og en 21-årig kvinde blev mandag taget på fersk gerning, da de var i gang med at tømme et sommerhus i Skallerup Klit for værdier.

Båden manden og kvinden er sigtet for indbrud, men det er kun manden, der onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var en borger, som mandag omkring klokken 15 overraskede manden og kvinden ved sommerhuset, der ligger på Novembervej i Skallerup Klit.

Borgere alarmerede Nordjyllands Politi, der fik fat i kvinden, mens den manden løb fra stedet.

- Gerningsmændene var ankommet til sommerhuset i en bil, og i denne bil fandt vi koster, muligvis fra flere indbrud. Kvinden blev sigtet for indbrud, men der blev ikke fundet grundlag for at fremstille hende i grundlovsforhør, og derfor blev hun løsladt igen tirsdag. Sigtelsen opretholdes dog, fortæller politikommissær Lene Madsen, Efterforskningscenter Hjørring, Nordjyllands Politi.

Et døgn senere fandt politiet frem til den 31-årige. Både kvinden og manden er fra lokalområdet.

- Denne sag viser meget klart, at det kan betale sig at være opmærksom i sit nabolag. Derfor opfordrer vi også gerne til, at man hjælper hinanden aktivt ved at tilmelde sig Nabohjælp. Og ser man noget mistænkeligt, så ring hellere til os en gang for meget end en gang for lidt, understreger Lene Madsen.