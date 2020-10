Borgermøde om uro i villakvarter. - Volden er et særsyn

HJØRRING:Der var en del spørgsmål til voldsepisoden 27. september, hvor en 12-årig dreng blev slået, sparket og filmet, da Hjørring Kommune onsdag aften var vært for et digitalt borgermøde om bekymringerne over utryghed og unges adfærd i Højene i Hjørring.

Vicepolitiinspektør Sune Myrup slog fast, at voldsepisoden er et særsyn.

- Der har ellers ikke været tale om alvorlig kriminalitet i den periode, hvor flere unge samles i Højene. Det har været støj, hærværk og så kørsel på ulovlige knallerter. Men vi ser ikke tegn på fx. bande-adfærd , sagde Sune Myrup.

Men der er dog heller ikke tvivl om, at der er stoffer i omløb blandt de unge, der mødes om aftenen og i weekenderne.

- Stoffer er meget udbredt omkring kommunens skoler, og det har vi stor fokus på i øjeblikket, ikke kun i Højene sagde Sune Myrup.

Højene Skole

Hvad kan vi gøre?

Flere forældre, der mærker utryghed for deres børns færden i Højene, ville gerne vide, hvad de selv kan gøre for at komme problemerne til livs

Panelet frarådede, at man tager sagen i egen hånd og griber ind, men i stedet giver politiet besked og så ellers kigger indad i egen familie.

- Vi har stor fokus på, at forældre snakker med deres egne børn om vennekreds og hvad de laver, og ellers sætter nogle realistiske rammer og laver aftaler for deres ungdomsliv, sagde SSP-konsulent, Mikael Thirup. Det er også strategien i forhold til de unge, som er en del af de trælse aktiviteter.

Det har været Højene, der har været samlingsstedet den senere tid, bla. fordi der her har været nogle meget aktive grupper på det sociale medie snapchat.

De keder sig

Nu er der måske en tendens til, at det flytter et andet sted hen. I hvert fald er der meldinger om en del uro om aftenen i Bjergby.

- Det er også vigtigt at sige, at det måske er en lille gruppe, der står for den uheldige adfærd, mens en stor gruppe bare mødes fredeligt, fordi de keder sig og ikke har andre tilbud på grund af covid-19, sagde skoledistriktsleder, Michael Harritslev.