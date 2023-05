Borgmester afslører: - Skolelukning har været planen længe

HJØRRING:Borgmester Søren Smalbro (V) bliver beskyldt for løftebrud, efter at der nu tales åbent om nye skolelukninger i Hjørring Kommune.

Kommunen er i forvejen en af de kommuner i landet, der har lukket flest skoler, og nu er der udsigt til i hvert fald endnu en skolelukning, og her nævnes Tornby, Lendum og Horne som undervisningssteder, der kan være i farezonen.

- Det er rigtigt, at jeg i valgkampen har sagt, at vi er imod skolelukninger, men med den tilføjelse, at der skal være elever nok. Og problemet er, at vi ser ind ind i en ti-årig periode med faldende elevtal - et fald på cirka ti procent, siger Søren Smalbro (V).

Fx. vil elevtallet på den lille Lendum Skole i Sindal Skoledistrikt falde med 15,5 procent fra 84 til 71 elever, og det vil betyde, at klassekvotienten vil falde fra 12 til 10 elever. På Horne undervisningssted, der er en del af Hirtshals Skoledistrikt, vil elevtallet falde med 10,2 procent.

- Det vil være de større skoler, der skal finde yderligere besparelser, for at vi kan opretholde driften på små skoler, som har klasser, der kun er 40 procent fyldte. Det kan vi ikke være bekendt, siger Søren Smalbro.

Sparekravet på skoleområdet er 4,3 millioner kroner, og lukning af én skole vil give cirka tre millioner kroner.

Kommentarerne går også på, at det er redningsplanen for Vendsyssel Teater, der tvinger jer til at lukke en skole?

- Det er de billige kommentarer. Beløbene passer måske, men det har intet med hinanden at gøre. Allerede i budgetforliget i efteråret indså vi, at det kan blive nødvendigt at ændre på skolestrukturen fordi elevtallet falder, siger Søren Smalbro.

Skolecenter Hirtshals, der omfatter Hirtshals, Tornby og Horne skoler er det distrikt, der vil opleve det største fald i elevtallet, nemlig 15 procent de kommende ti år.

Men også de store skoledistrikter i Hjørring by vil opleve fald. På Hjørring Nordvestskole vil der være et fald på 8,2 procent.

Der er siden 2007 blevet lukket 12 kommunale skoler i Hjørring Kommune. Flere af dem er imidlertid genopstået som friskoler.