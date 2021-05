Borgmester er begejstret over udsigt til ny uddannelse: - Det er fornuftigt

HJØRRING:Hjørring kan se frem til at få en bioanalytikeruddannelse til byen, når regeringen torsdag præsenterer et udspil, som betyder, at der oprettes 25 eller flere nye uddannelsessteder uden for landets fire store byer.

Udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund" skal lokke flere studerende til at fravælge de traditionelle studiebyer til fordel for eksempelvis Hjørring.

- Det er smadder fornuftigt, lyder det torsdag morgen fra borgmesteren i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S).

Han giver flere grunde til, at det er fornuftigt at oprette studiepladser på en bioanalytikeruddannelse i Hjørring.

- Det er en faktum, at de store byer har suget marven ud af rigtig mange andre byers unge mennesker. Det betyder, at børnetallet er faldet i Hjørring, Frederikshavn og i toppen af Danmark. Vi har lukket skoler, og nu begynder det at sprede sig til gymnasierne, der har for få elever, siger Arne Boelt, som håber, at flere studerende vil give et mere livligt studiemiljø.

- De unge vil jo have mulighederne for at kunne vælge - om ikke de samme uddannelse, så den samme vej. Og selvom de bor hjemme, hvad enten det er i Hjørring, Hirtshals eller Frederikshavn, så kan de stadig have det samme fællesskab. Og det er det, der er pointen. Når man flytter uddannelser ud og sætter antallet af studerende ned i de store byer, så tvinger man jo en anden udvikling frem, siger Arne Boelt.

Uddannelse passer fint til Hjørring

Uddannelsen til bioanalytiker er ifølge borgmesteren lige i øjet at have i Hjørring.

- Det er jo smart, at det er bioanalytikere, som passer fint i forhold til, at vi har et kæmpestort sygehus i Vendsyssel. I toppen af Nordjylland er der rigtig mange læger, som også skal bruge bioanalytikere, siger han.

Om de kommende bioanalytikere fra Hjørring vælger at blive boende i Vendsyssel efter endt uddannelse, må tiden vise. Men ønsket er der.

Faren er, at hvis de tager til Aalborg eller Aarhus og tager den uddannelse, så finder de måske deres livsledsager der. Det, vi har kunnet se, er, at de ikke vender tilbage, siger borgmesteren.

De nye uddannelser i provinsen bliver til på bekostning af uddannelsespladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Som udgangspunkt skal der skæres ti procent af studieoptaget, skriver Politiken.