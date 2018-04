Borgmester frifundet for injurier

KØBENHAVN: Borgmester Arne Boelt blev torsdag frifundet for injurier og bagvaskelse ved Købehavns byret.

Arne Boelt var sagsøgt af advokat Trine Ødemotland for injurier i forbindelse med en tragisk børnesag fra 2009, hvor en 14-årig psykisk syg pige hængte sig i Bjergby nord for Hjørring.

Arne Boelts advokat Anker Laden-Andersen, som hun også sagsøgte, blev ligeledes frifundet.

- Jeg er naturligvis glad for at være frifundet. På den anden side har jeg også svært ved at se, at jeg skulle have gjort noget galt, siger Arne Boelt.

Advokat Trine Ødemotland er fåmælt efter byrettens afgørelse.

- Jeg har ingen kommentar udover, at jeg anker til landsretten, siger Trine Ødemotland.

Arne Boelt har ingen kommentar til, at Trine Ødemotland anker sagen.

Sag med rødder i 2009

Trine Ødemotland anlagde sagen 19. april 2017. Hun anklagede blandt andet borgmesteren for offentligt at have beskyldt hende og hendes klienter i børnesagen fra 2009, for at stå bag chikane og trusler fra maskerede mænd og afføring på dørhåndtaget i Arne Boelts hjem i Sindal før kommunalvalget i 2017.

Sagen begyndte dog allerede i januar 2017, da Trine Ødemotland og hendes klienter fra Børnesagen i 2009 mødtes med Arne Boelt og borgmesterens advokat Anker Laden Andersen på borgmesterens kontor.

Der var egentlig lagt op til, at mødet skulle munde ud i et mindeligt punktum i børnesagen, men mødet endte dårligt.

På mødet på borgmesterkontoret deltog foruden Trine Ødemotland også den 14-årige piges morfar. Der blev lavet en skjult lydoptagelse af mødet. Dele af denne optagelse blev fremlagt i retten af Trine Ødemotland.

"Næsvis" opførsel

Trine Ødemotland har overfor NORDJYSKE tidligere kaldt borgmesteren opførsel på mødet "næsvis", hvilket han afviser at have været.

Tvært imod klagede han og Anker Laden Andersen senere over Trine Ødemotland til Advokatnævnet over den skjulte lydoptagelse samt en klage fra børnesagsadvokaten til socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen over Arne Boelt og senere igen udtalelser på Trine Ødemotlands Facebookprofil.

Advokatnævnet siger i sin afgørelse 24. maj 2017, at "Trine Ødemotland i flere forhold groft har tilsidesat god advokatskik."

Byretten afgjorde, at Trine Ødemotland skal betale sagens omkostninger på i alt 54.000 kroner til Arne Boelt og advokat Anker Laden-Andersen.