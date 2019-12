Borgmester og advokat i injuriesag: Nu er den afgjort i landsretten

HJØRRING:Borgmester Arne Boelt (S) oplyser, at han og advokat Anker Laden-Andersen er blevet frifundet ved Østre landsret i en injuriesag anlagt af tidligere børnesagsadvokat Trine Ødemotland fra København. Hun stævnede borgmester Arne Boelt og dennes advokat Anker Laden-Andersen for injurier og bagvaskelse i en privat straffesag.

Sagen handler om, at Trine Ødemotland, der har repræsenteret en familie i Hjørring i en sag om en 14-årig piges selvmord tilbage i 2009, anklager Arne Boelt for offentligt at beskylde hende for at have forbindelse til den chikane, som han stod frem og fortalte om op til kommunalvalget i 2017.

En påstand Arne Boelt afviste i både byretten og i landsretten.

- Jeg er naturligvis glad for, at jeg er frifundet både ved byret og landsret. Jeg glæder mig over, at sagen nu er lukket, siger Arne Boelt.

Også advokat Anker Laden-Andersen glæder sig over udfaldet.

- Jeg er ikke overrasket over dommen. Det er efter min mening en sag, der aldrig burde været ført. Det har været min holdning hele vejen igennem, siger Anker Laden-Andersen.

Advokat Trine Ødemotland har tidligere meddelt, at hun ikke ønsker at tale med Nordjyske. Hun har tidligere varslet, at hun vil føre sagen videre for Menneskeretsdomstolen, hvis hun tabte i landsretten.

Hun skal betale sagens omkostninger ved byret og landsret. Det beløber sig til 60.000 kroner til Anker Laden-Andersen og 75.000 kroner til Arne Boelt.

Trine Ødemotlands betaling til Arne Boelts sagsomkostninger tilfalder Hjørring Kommune, da kommunen har betalt omkostningerne ved borgmesterens retssag.

- Sagen fik et fuldstændigt forventeligt udfald, siger Arne Boelts advokat, Birgitte Pedersen fra Hjulmand og Kaptain.