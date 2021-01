Borgmestre: Regnefejl sendte affaldsforbrænding i Hjørring på dødsliste

Planen om at tvangslukke AVV’s affaldsenergianlæg i Hjørring bygger på fejl og en uforståelig beregningsmodel. Sådan lyder kritikken efter kommunalbestyrelserne i Brønderslev og Hjørring onsdag blev orienteret om den såkaldte kapacitetstilpasnings plan for forbrænding af affald i Danmark.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) mener, at det er uigennemskueligt, hvorfor AVV, der er ejet af de to kommuner, er et af de affaldsselskaber, der står til lukning.

- Jeg hæfter mig ved, at både KL’s plan og den analyse, der ligger bag rapporten bygger på data, der er hemmeligstemplet, og nærmest umulige at gennemskue. Men vi kan da forstå AVV’s egne oplysninger, og der kan vi se, at der er fejl i det beslutningsgrundlag, som forligskredsen på Christiansborg lige nu skal bruge til at drøfte næste skridt ud fra. Og et beslutningsgrundlag med fejl må være en ”ommer”.

10 anlæg skal lukke

Planen for reduktion af affaldsforbrænding er en udløber af det klimaforlig, der blev indgået på Christiansborg i sommeren 2020. Og det var hen over efteråret ventet med spænding hos affaldsselskaber og kommuner i hele landet, hvordan en plan for at reducere de affaldsmængder, der bliver brændt i Danmark, kunne se ud. Planen kom i december og i den plan var AVV med på listen over de 10 anlæg i Danmark, der står til at skulle lukke frem mod 2030.

Den melding udløste stor forbavselse i Hjørring og Brønderslev. Onsdag aften blev byrådet i Brønderslev orienteret, mens planen blev drøftet på et temamøde i byrådet i Hjørring, hvor der blev rejst mange spørgsmål.

- Det er helt nødvendigt, at vi som politikere kan stole på de beslutningsgrundlag, der bliver lagt frem, og når vi får øje på fejl, så både må og skal vi reagere, siger borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S).

De fejl, som de to borgmestre reagerer på, er eksempelvis, at personaleomkostninger er medregnet to gange. Derudover fastslår rapporten fejlagtigt, at AVV kun står for 57 procent af fjernvarmeforsyningen i Hjørring Kommune, hvilket er under det rigtige tal. KL har overset, at AVV også leverer hovedparten af fjernvarmen i Hirtshals og Lørslev. Begge borgmestre når til samme konklusion.

- Med så grundlæggende fejl bør der startes helt forfra. En omlægning af forbrændingen i Danmark skal ske på et faktuelt korrekt, sagligt og forståeligt grundlag – og ikke mindst baseret på korrekte tal, så vi alle kan stole på, at det er en plan, der giver mening for både klima og forbrugere, siger de to borgmestre.