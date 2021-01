Botilbud vinker farvel til corona: Smitten breder sig ikke længere

De kan ånde lettet op på botilbuddet på Aage Holms Vej i Hjørring, der er hjem 36 for udviklingshæmmede.

Omkring 19. januar begyndte der at dukke corona-smitte op blandt personalet, og man frygtede derfor, at smitten kunne sprede sig til et stort antal ansatte og beboere.

Men det lykkedes at holde smitten i skak.

Botilbuddet er inddelt i seks adskilte huse, og det lykkedes at begrænse smitten til ene hus - hus nummer 18.

Ifølge Leif Serup. direktør for Sundhed- Ældre- og Handicapområdet, er forklaringen, at man har haft gang i nogle ekstra tiltag i et forsøg på at bremse smitten.

- Jeg glæder mig over at vores inddæmningstiltag har haft den forventede effekt, og at vi har undgået, at smitten har spredt sig yderligere, lyder det fra Leif Serup med henvisning til, at man gjort en særlig indsats for at undervise personalet massivt i korrekt anvendelse af værnemidler og hygiejne. Det er sket i et samarbejde mellem kommunens egen hygiejnefunktion og Regionens hygiejnerådgivningsfunktion.

I alt nåede 10 ansatte at blive smittet, mens de fem beboere i huset bliver betragtet som smittet.

Flere af de ansatte er nu på vej tilbage på arbejde efter udstået isolation. Leif Serup forventer, at fem af de 10 medarbejdere er tilbage på arbejde mandag 1. februar.