Brand i affaldsdepot hos AVV i Hjørring

HJØRRING:Onsdag sidst på eftermiddagen er Nordjyllands Beredskab i Hjørring i fuld gang på Miljøvej, hvor Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) hører hjemme.

Her er der brand i et affaldsdepot.

- Der er sket en selvantændelse i affaldet, og det er vi ved at slukke. Så det er affald - ikke en bygning, der brænder, fortæller indsatsleder Charlotte Egebak.

- Det bliver ved med at blusse op, men vi har kontrol over det. Vi har kranen til at løfte op i affaldet, og så slukker vi i lommerne. Men det er et stort depot, tilføjer hun.

Hun kan derfor ikke sige, hvornår hun forventer at være færdig med indsatsen.