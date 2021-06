Brand i botilbud: Beboer på sygehus med røgforgiftning

RAKKEBY:Der udbrød mandag morgen brand i et hus på Toftegårdsvej 13 i Rakkeby - et hus, der fungerer som bosted for handicappede. Alarmen lød klokken 06.51, og Nordjyllands Beredskab rykkede med et fuldt slukningstog fra stationen i Hjørring.

- Der er tale om et halvandet plans hus, hvor der har været ild i en seng på et værelse på ejendommens øverste etage. Ilden har så bredt sig til noget af overetagen, forklarer indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden er bekæmpet - næsten - og ved 08.15-tiden var brandfolkene ved at fjerne tagplader fra ejendommens tag, så de sidste ildlommer kunne slukkes helt ned, forklarer indsatslederen.

Han oplyser, at to personer var i bygningen, da branden opstod - en ansat og en beboer. Den kvindelige beboer er blevet kørt til tjek for røgforgiftning på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

- Værelset er skadet af ilden, mens overetagen er stærkt røgskadet, konstaterer Jesper Ludvigsen.

Årsagen til brandens opståen er endnu uvis.