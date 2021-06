Brand i hal med halmballer: To personer kørt på sygehuset til tjek for røgforgiftning

ASDAL:Der kom en melding om en brand på en gård på Mygdalsvej mandag formiddag kl. 11.33.

Da Nordjyllands Beredskab nåede frem viste det sig, at der var ild i nogle halmballer i en hal i den midterste bygning af en trelænget gård.

De får assistanse fra station Sindal og Hjørring. Der er gået ild i en hal med halmballer. Der er ingen dyr på ejendommen. Vi opdaterer når der er nyt derfra. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 21, 2021

Det var folk på stedet som havde slået alarm, og de forsøgte også at slukke branden med haveslanger.

- To personer har fået så meget røg, da de forsøgte at bekæmpe flammerne, at de er blevet kørt til tjek på sygehuset, oplyser indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene har fået branden under kontrol og er gået i gang med efterslukningen. Umiddelbart er der ingen fare for, at ilden vil sprede sig til de omkringliggende længer.

Der er ingen dyr på ejendommen.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til branden.