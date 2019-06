Brand i kælder i etageejendom: Alle måtte evakueres

HJØRRING: Der opstod onsdag aften kl. 22.34 brand i en kælder på Østergade 13 i Hjørring.

Røgudviklingen var så kraftig, at beboerne i etageejendommen måtte evakueres. Alle kom dog hurtigt ud af bygningen. Det oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

To personer klagede over, at de var påvirket af røg, men det er ifølge vagtchefen uvist, om de blev kørt til tjek på sygehuset.

Røg i lejlighed

Det var en beboer i ejendommen som slog alarm, da røg pludselig begyndte at sive ind i vedkommendes lejlighed.

Nordjyllands Beredskab var hurtigt fremme og fik kontrol over branden og bekæmpet røgen. Der er blevet luftet godt og grundigt ud i hele ejendommen.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til branden, og på grund af strålevarmen fra væggene i kælderen kan politiets teknikere først undersøge brandstedet nærmere i dag.