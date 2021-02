Brand i køleskab: Ilden bredte sig

LØKKEN:Nordjyllands Beredskab rykkede sent fredag eftermiddag ud til brand på en landejendom på Christiansdalsvej mellem Løkken og Børglum.

Alarmen lød kl. 17.58, og det viste sig, at der gået ild i et køleskab i en lade. Ilden bredte sig til en trævæg ind til et lille værksted.

En hurtig indsats sikrede dog, at ilden hurtigt blev slukket. Beboere havde selv fjernet gasflasker og flyttet nogle biler.

- Så vi kunne gå direkte ind og slukke ilden, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Der var mindre brandskader i det rum, hvor ilden opstod