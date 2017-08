Brand i lade ved ubeboet hus

TÅRS: Det var en brand i noget halm i en lade ved et ubeboet hus, som brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring nåede frem til, da de ankom til en ejendom på Ny Rønnebjergvej syd for Tårs fredag aften.

- Der var ild i omkring to kvadratmeter halm i laden. Vi fik hurtigt branden under kontrol, og der er ikke sket større skader, men vi er nødt til at holde ekstra øje og gå det hele igennem, så branden ikke blusser op igen, siger indsatsleder Jan Mørch fra Nordjyllands Beredskab.

Branden opstod omkring kl. 19.20.

Ifølge vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi havde to drenge været ude og lege i laden, og de havde åbenbart været lidt uforsigtige.

Politiet foretager sig ikke yderligere i sagen.