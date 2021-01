Brand i nyrenoveret hus - nu kan de starte forfra

HJØRRING:En familie på Frederikshavnsvej i Hjørring må nok desværre indstille sig på, at de må starte forfra på renoveringen af deres ejendom.

Lørdag sidst på eftermiddagen måtte de ringe 1-1-2, da der opstod ild i et elskab. Selv om ejeren af huset resolut fandt en pulverslukker og selv forsøgte at stoppe ilden, kunne han ikke forhindre ilden i at løbe i en kanal fra husets stueetage til 1. salen, hvor et værelse udbrændte totalt og efterlod resten voldsomt røg- og sodskadet.

Station Hjørring er kørt til bygningsbrand på Frederikshavnsvej, lige uden for Hjørring.

Der er ild i tagkonstruktionen på bygningen.

Ilden er ved og være under kontrol. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) January 16, 2021

Det oplyser indsatslederen på stedet, Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

- Ejeren opdagede branden ved, at lyset går ud. Da han slog HPFI-rtelæet til, smækkede det igen, og så kunne han lugte røg inde i elskabet, hvor der var sket en kortslutning. Ilden løb i en kanal op til førstesalen og antændte værelset, der udbrændte. Hele overetagen er røgskadet og klar til at brække ned - mere eller mindre, oplyser Ib Nielsen, som roser ejen af huset for arbejdet med pulverslukkeren, indtil brandfolkene fra stationen i Hjørring nåede frem.

- Vi mener, det har dæmpet ilden så meget, at den ikke fik ordentligt fat, vurderer indsatslederen, som oplyser, at det lykkedes at redde det meste af taget på ejendommen.

Familien i huset kom uskadt ud sammen med både hund og kat. Men de materielle skader er til at få øje på.

- Det ser ud til, at ejendommen var nyrenoveret. Men de skal i gang igen nu, konstaterer Ib Nielsen.