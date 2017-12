Brand på skib hurtigt slukket

HIRTSHALS: - De var superhurtige til at håndtere branden på den helt rigtige måde. Vi brugte vel bare 50 liter vand til at slukke den bette brand.

Sådan lyder den uforbeholdne ros fra indsatsleder Jan Mørch, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Rosen kommer efter en mindre brand på en større fiskekutter, der lå til kaj ud for det tidligere værft Wärtsilas bygning i Hirtshals.

Foto: Kurt Bering

Her var værftsarbejdere i gang med en reparation på fiskekutteren, og under svejsning i et lastrum havde nogle gnister antændt et plastikrør. Det gav udover lidt flammer en del røg.

- Men medarbejderne havde hurtigt fået lukket lugen til lasten, og så kunne branden ikke får næring og udvikle sig, så det var resolut og fint håndteret, konstaterer indsatslederen.

Ingen var i fare ved branden på kutteren.

Foto: Kurt Bering