Brand på ubeboet gård blussede op igen

HIRTSHALS:Det er ikke mere end fem dage siden, der var ild i en lade på en forladt landejendom på Hovedvejen syd for Hirtshals.

Ilden var opstået i noget halm inde i en 150-200 kvadratmeter stor lade, og omkring 10 kvadratmeter gammelt eternittag sprang på grund af flammerne.



Alligevel måtte Nordjyllands Beredskab endnu engang rykke ud til gården tirsdag formiddag, da meldingen igen lød på brand i laden. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Thomas Dybro fortæller, at branden højst sandsynligt var genopblusset.

- Det brændte ikke særlig meget, men vi måtte da gå i gang med at skære hul i lofterne. Et hul, hvor man kan stå i, og et hul, hvor vi skubber den brændende halm ned i og så slukker det, fortæller han.

- Det var den fremgangsmetode vi havde, fordi vi ikke ville have folk op at gå på loftet, siger han.

Hvordan branden helt præcist er startet, ved indsatslederen ikke.

- Det er helt formuldet, og halmen er jo helt brændt sammen, siger Thomas Dybro.

Han fortæller dog, at en lille glød kan være nok til at starte en brand på ny.

- Der kan have været en glød, og lige pludselig vender vinder, eller vi får kraftigere vind. Nu har der jo været mindre vind her i påsken, end der har været længe, og så blæser det lige pludseligt lidt op i dag. Det kan have været det, der har fået det til at brænde.

Beredskabet var tilstede på adressen i omkring to timer, inden branden var slukket og de kunne pakke sammen igen.

Politiet har tidligere meldt ud, at de mener, branden i første omgang var påsat.