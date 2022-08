Brandtomt blev solgt for en krone

BØRGLUM:I mere end et år stod en brandtomt solidt plantet i gadebilledet i landsbyen Børglum mellem Løkken og Vrå - men nu er der sat et grønt punktum i sagen til borgernes store tilfredshed.

En sen februar-aften i 2021 forlod beboeren sin bolig på Børglumvej 519 for at gå en tur med sin hund, men inden da havde han sat ild til sit hus - en forseelse, han for længst er kendt skyldig for ved Retten i Hjørring.

Men brandtomten var ikke sådan at slippe af med: Sagen trak ud, da realkreditten og forsikringsselskabet skulle nå til enighed - og først da kommunen havde forfaldne ejendomsskatter, lykkedes det at få ejendommen på tvangsauktion.

Brandtomten var ikke så nem at slippe af med, som man måske skulle tro - men til sidst lykkedes det via en tvangsauktion i retten, og en kommune, der var villig til at lette på låget fra en nedrivningspulje. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Og som Nordjyske beskrev tidligere på året, så var der kun en person, der bød på ejendommen - naboen Heine Nielsen, som rendte med matriklen for blot én krone.

Med handlen fulgte dog forskellige omkostninger på omkring 30.000 kroner, men køberen kunne til gengæld glæde sig over, at den offentlige grundværdi af arealet faktisk er omkring 100.000 kroner.

Og Hjørring Kommune har finansieret fjernelsen af brandtomten via en nedrivningspulje.

- Man blev helt flov

Efter et længere besøg af entreprenør-maskiner fra Vennelyst blev grunden ryddet.

Om græsset altid er grønnere ved naboen skal være usagt, men i hvert er der nu kommet meget af det hos Heine Nielsen, der har fået en ordentlig forhave med sammenlægningen Vråvej 519 og 521.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Heine Nielsen, men på den anden side af vejen, glæder man sig over resultatet og Heine Nielsens foretagsomhed.

Fra brandtomt til græsplæne ... Foto: Kim Dahl Hansen

For ikke så lang tid siden overtog Gitte Øllgaard Dahl og Leon Bojesen hotellet Børglum Mejeri- og det var ikke ligefrem et drømme-scenarie at skulle byde folk velkommen med en øjebæ på den anden side af vejen.

- Man blev helt flov, når der kom gæster, så det er dejligt, at der er sket noget - det er et fornemt resultat, der er kommet ud af det, lyder det fra Gitte Øllgaard Dahl.

Hun kan i øvrigt fortælle, at parret - der begyndte udlejningen fra årsskiftet 2022 - har haft en sæson langt over, hvad man har forventet.