Brandudrykning til to villaer i nat

NORDJYLLAND: Nordjyllands Beredskab måtte sent tirsdag aften og natten til onsdag rykke ud to gange efter meldinger om brande i villaer.

Alarmen lød første gang ved 23.30-tiden, hvor der var gået ild i et pillefyr ved en villa på Svanfolkvej ved Kongerslev. Pillefyret stod i et udhus, men røgen havde bredt sig, og beboerne i huset valgte at gå ud, oplyser politiet. Ilden blev hurtigt slukket, og der var ikke sket skader på huset, men det skulle luftes godt ud.

Halvanden time senere - kort før kl. 01 - var den gal i et hus på Tuenvej nær Sørig øst for Bindslev. Her var en brændeovn revnet, og det havde medført røg i huset. Fire beboere i huset havde indåndet en del røg, men skulle ikke være kommet noget til, ifølge Nordjyllands Politi. Der var ingen skader i huset, men også her skulle der luftes godt ud.