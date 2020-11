Brandvæsenet forbyder traktordemonstration gennem Hjørring centrum

HJØRRING:Den planlagte traktordemonstration for folkestyret & grundloven lørdag har fået nej til at køre gennem Hjørring midtby ad Østergade. Brandvæsenet har sagt nej til, at de mange traktorer blokerer gaden i tilfælde af brand.

- Vi ville gerne have været oppe gennem byen, men det får vi ikke lov til af brandvæsenet. Vi har nu en alternativ rute til godkendelse hos politiet. Vi har fået tilladelse til selve demonstrationen, siger Poul Raunsmed, nyvalgt talsmand for initiativgruppen "Vendsyssel står sammen", som er arrangør.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) bliver den første taler ved demonstrationen, som klokken 12 samles ved Park Vendia i Hjørring.

Foruden Rasmus Prehn taler også folketingsmedlemmerne Per Larsen (K) og Peder Hvelplund (EL), samt Jeppe Søe, Niels Christensen (NB) og en repræsentant fra Bæredygtigt Landbrug.

- Det er vigtigt for mig at Vendsyssel står sammen, og at vi kommer til at høre alle politiske synspunkter, siger Poul Raunsmed.

Vendsyssel står sammen forventer at få tilladelse til en rute med opmarch fra Stiholt på A.F. Heidemansvej, kørsel ad Frederikshavnsvej, Parallelevej, Dronningensgade, Skolegade, Banegraven, og tilbage ad Banegårspladsen, Parallelvej, Frederikshavnsvej. Den sidste del af ruten til Park Vendia er uafklaret. Ruten forventes endeligt godkendt af politiet senere onsdag.

Poul Raunsmed oplyser, at 100 traktorer er tilmeldt på nuværende tidspunkt. Han forventer, at man runder godt 200 traktorer på lørdag.