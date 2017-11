Bred aftale i Hjørring

HJØRRING: Tidligt onsdag morgen blev der indgået en meget bred konstitueringsaftale i det nye Hjørring Byråd. Den omfatter alle de partier, der er valgt ind, og dvs. Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Enhedslisten.

Det er nyt, at Venstre går med i en bred konstituering.

- Arne Boelt (S) og Socialdemokratiet kunne jo rydde bordet, så i stedet for at sidde i et hjørne og surmule har vi valgt at gå med og få mest mulig indflydelse. Vi har også vist i denne periode, at der kan skabes et bredt samarbejde i byrådet, siger Venstres gruppeformand, Henrik Jørgensen, der mistede en tredjedel af sine personlige stemmer i forhold til sidste valg.

Med konstitueringen sikrer Venstre sig blandt andet posten som 2. viceborgmester og formandsposten i teknik og miljøudvalget.

De konservative, der opnåede tre mandater og dermed bevarer det nuværende antal får 1. viceborgmesterposten og formandsposten i Sundhed, ældre og handicapudvalget.