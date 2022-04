Brinck Isenkram åbner endnu en butik i Nordjylland

HJØRRING:Brinck Isenkram er på vej med en ny butik i Hjørring.

Den nye butik får adresse på Barfoedsvej 1A og den får hermed facade til Frederikshavnsvej ved siden af Sengespecialisten. Og butikken klar til at slå dørene op 27. maj.

I februar åbnede Joachim Brinck sin butik i Frederikshavn, og nu gør han klar til at rykke ind i Hjørring med butik nummer 14.

Brinck Isenkram får facade mod Frederikshavnsvej. Foto: Brinck Isenkram Privatfoto

- Vi har fået en vild og overraskende god start i Frederikshavn, og jeg har faktisk haft meget større forventninger til Hjørring. Men det bliver altså svært at slå Frederikshavn, konstaterer Joachim Brinck.

Han tilføjer, at der er tale om to forskellige typer butikker. Frederikshavner-butikken er placeret i midtbyen, mens Hjørring-butikken ligger uden for bycentrum.

- Vores butik i Herning på 800 kvadratmeter er den første af den type, hvor kunderne skal køre ud af byen for at handle. Jeg har analyseret på Hjørring, og det er desværre den vej, det går med byerne, siger Joachim Brinck, der forinden har overvejet lokaler i midtbyen.

Mærker - og skæve varer

Butikken i Hjørring bliver på 618 kvadratmeter, og der venter et bredt udvalg af varer på hylderne.

- Vi har masser af mærkevarer, men vi har også sjove og skæve varer. Vi har masser af forskellige varer til en billig pris, siger isenkræmmeren, der har været i branchen i over 30 år.

Hver uge lander nye store partier og restpartier, så der kommer hele tiden nye varer ud i butikken.

- Jeg har virkelig mange varer på læger. Al snak om, at det er svært at finde varer, kan jeg slet ikke genkende.

Butikker ved kysten

Joachim Brinck er indehaver af Hillerød isenkram.

Starten til Brinck Isenkram går tilbage i 2016, hvor Joachim Brinck satte kurs mod de store kræmmermarkeder og outlet-messer.

- Her fandt vi ud af, at der virkelig var efterspørgsel efter gode varer til billige penge, og det blev startskuddet til de fysiske butikker, som vi åbnede i Skagen og Blåvand i marts 2019, siger indehaveren.

I corona-året 2020 åbnede han og hans hustru hele seks butikker. Og når Hjørring-butikken er åbnet, skal fokus være på at tage hånd om de eksisterende butikker.

- Jeg har lovet min kone, at vi ikke åbner flere i år - nu vil vi pleje de butikker, vi har åbnet.