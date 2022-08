Brittas hjertevarme initiativ spreder glæde blandt byens børn: - Vi får så mange smil

TÅRS:Selvom udgangspunktet er stenhårdt, kan det alligevel sagtens være et tegn på, at man har et blødt punkt for byens børn.

43-årige Britta Langkilde står i spidsen for et hjertevarmt initiativ i den lille nordjyske by Tårs, som giver sommer-underholdning for områdets børn - og gode oplevelser til hende og hendes mand.

- Vi får så mange smil og så meget glæde. Der er ikke nogen, der kommer til os, som er sure. Alle er bare megaglade for det, som vi gør, fortæller hun.

Og hvad er det så egentlig, det hele handler om? Ja, egentlig kan man nok bedt beskrive det som en form for skattejagt.

Britta Langkilde har i år malet 50 små sten grønne. De grønne sten er blevet udsmykket med små hyggelige ansigter - eller eventuelt en lille hilsen. Og på undersiden er de så forsynet med Britta Langkildes adresse.

Britta Langkilde havde for en uges tid siden gjort en kasse med 50 grønne sten som disse klar. Stenene er nu gemt rundt omkring i Tårs, og de børn, der returnerer en sten til Britta Langkilde, bliver belønnet med en isvaffel. Foto: Bente Poder

De 50 sten blev i søndags gemt rundt omkring i Tårs, og derpå har de lokale børn - og eventuelt også tilrejsende feriebørn - kunnet gå på jagt efter de farvede sten rundt omkring i byen.

Hvis man finder en sten, så kan den hver dag mellem klokken 16 og 18 byttes til en isvaffel hjemme hos Britta Langkilde.

En sjov idé

Selvom det er Britta Langkilde, der maler på stenene og står for stenlegen, var det egentlig hendes mand Lars Langkilde Lauesen, der fik idéen. Men det var lidt af en tilfældighed, der for fire år siden skabte det, som nu har udviklet sig til en populær sommeraktivitet Tårs.

- Jeg har tre piger, og dengang var den yngste af dem ti år. Men de sad nærmest hele den sommerferie foran computeren. Og min mand og jeg syntes jo, at vi gerne ville have dem ud af værelserne - og foreslog, at de skulle ud at gå en tur.

Pigerne blev ikke umiddelbart fanget af forslaget om at gå en tur - men mente dog, at det kunne blive mere interessant, hvis gåturen kunne indeholde en opgave. Måske noget med at finde et eller andet.

Og så foreslog Lars Langkilde Lauesen, at man måske kunne gemme en rød sten et sted i byen.

Derfra voksede idéen hurtigt, og snart efter tog Britta Langkilde til stranden for at finde en masse små sten, som hun kunne male på. Snart efter var 50 røde sten gemt rundt i byen - og nu er det altså fjerde år i træk, at Britta Langkilde og hendes mand gemmer sten i Tårs.

Stenlegen kører i en uge

- Udgangspunktet plejer at være, at vi kører stenlegen i en uges tid hver sommer. Men i praksis plejer det tit at blive omkring to uger, siger Britta Langkilde med et smil.

For at have styr på, hvor alle sten er gemt, skriver de placeringerne ind i en bog. For der skal jo også gerne "ryddes op" bagefter.

- Der er da en del arbejde i det, men det er sgu også hyggeligt, siger Britta Langkilde. Foto: Bente Poder

- Der er da en del arbejde i det, men det er sgu også hyggeligt. Du ved bare, at der kommer så mange glade børn forbi. Og det er ikke kun byens "egne" børn. Der er også mange feriebørn, der kommer forbi. Eksempelvis har vi lige haft besøg af en familie fra Ukraine - og i går kom der en pige fra Belgien, fortæller hun.

Som nævnt belønnes alle returnerede sten med en isvaffel.

- Der har faktisk tidligere været nogle folk, der gerne ville betale for isene, hvis vi stod for alt det praktiske. Men vi blev enige om, at vi bare selv stod for at købe isene, for det er ikke noget, der koster en formue. Det er ikke dyre is - og det behøver det heller ikke at være, siger Britta Langkilde.

Det giver en masse

Mens børnene får is ud af anstrengelserne, giver sommeraktiviteten også en masse til initiativtagerne selv.

- Først og fremmest giver det os nogle smil. For vi møder en masse glade børn, siger Britta Langkilde.

Hun flyttede ind hos sin mand i Tårs i 2009 - men stenlegen har for alvor været med til at give hende nye bekendtskaber i byen.

- Det har bare givet så meget. Der er mange her i byen, der er helt vilde med det initiativ, vi har taget. Så derfor kommer man til at snakke med så mange nye mennesker, fortæller hun.

At der er kommet så mange varme reaktioner på den frivillige indsats har overrasket Britta Langkilde.

- Men det er nok fordi, at vi danskere er blevet lidt dårligere til at gøre noget for andre, end vi tidligere har været. Selvfølgelig handler det nok også om, at folks arbejdstider gør det sværere at gøre noget for andre. Men jeg kan godt lide tanken om at give kærlighed til andre ved at investere noget tid i andre. Det kan jo være helt simple ting som at hente avisen for andre - eller at sørge for indkøb til gamle Fru Jensen. Men jeg synes, det er fedt, når folk gør noget for hinanden.

Stenlegen i Tårs løber til og med på fredag.