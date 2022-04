Brønderslev-skole skal renoveres for godt fem millioner kroner

BRØNDERSLEV:Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har netop besluttet at frigive godt 5,5 millioner kroner til en modernisering af Hedegårdsskolen i Brønderslev.

Pengene skal blandt andet bruges til forbedringer af en række lokaler, der bruges til fag som Natur & Teknik, Biologi, Håndværk & Design samt Musik. Derudover skal lærernes forberedelseslokale med tilhørende mødelokaler moderniseres.

- Jeg synes, det er rigtig rart, at vi kan frigive de her penge, så vi nu kan få lavet de her forbedringer på Hedegårdsskolen. Og det her med faglokalerne har specielt været presserende, fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V).

Arbejdet med at forbedre faglokalerne gik i gang i februar - og opgaven ventes afsluttet med udgangen af september.

Oprindeligt var det i august 2020, at Brønderslev Kommunes børne- og skoleudvalg besluttede at igangsætte en renovering på Hedegårdsskolen - og som et lukket punkt på udvalgsmødet i maj 2021 blev der så godkendt en bevillingsplan, der blandt andet omfattede en skolemodernisering af Hedegårdsskolen.

Også forbedringer på Klokkerholm Skole og på Hjallerup Skole er planlagt.

I Brønderslev Kommunes budget for 2022 er der oprindeligt afsat 10 millioner kroner til anlægsinvesteringer på skoleområdet. Derudover forventes der overført 12,3 millioner kroner af ubrugte midler fra samme pulje i 2021 - hvilket altså giver en samlet skolerenoveringspulje på 22,3 millioner kroner i 2022.

Med de 5,5 millioner kroner, der bruges til opgaverne på Hedegårdsskolen, vil der være godt 16,7 millioner kroner tilbage i Brønderslev Kommunes skolerenoveringspulje.

Borgmester Mikael Klitgaard lægger i den forbindelse ikke skjul på, at man i Brønderslev Kommune kigger nervøst på den prismæssige udvikling, der sker i tiden.

- Der er jo det issue, at vi desværre kan se, at håndværkerpriserne stiger kraftigt lige nu. Priserne de vil formentlig stabilisere sig igen, men i forhold til de videre planer omkring skolerenoveringerne, så er det jo vigtigt, at vi finder det rigtige tidspunkt at få løst opgaverne på, så vi får mest muligt for pengene, siger han.

Det er allerede planlagt, at også gang- og fællesarealer på Hedegårdsskolen skal moderniseres. Den opgave er dog ikke en del af de planer, der udføres her og nu.