Brugte 56 millioner på vikarer: - Det er selvfølgelig for meget

HJØRRING:Ligesom der på sygehusene bliver brugt mange millioner på dyre eksterne vikarer for at dække af for personalemangel, så er det også tilfældet i kommunernes ældrepleje.

En opgørelse i Hjørring Kommune viser, at der i 2022 blev brugt i alt 56 millioner kroner på eksterne vikarer på ældre- og handicapområdet. Det er en stigning på mere end 300 procent i forhold til 2020, hvor der kun blev brugt 17 millioner.

- Det lyder som et voldsomt stort beløb, og det er også for højt, men det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med, at vores samlede budget på det her område er på 1,6 milliarder kroner, forklarer formand for Sundheds, Ældre og Handicapudvalget, Claus Mørkbak Højrup (V).

Udgifterne til eksterne vikarer er ekploderet i Hjørring Kommune Kilde: Hjørring Kommune

Udvalgsformanden understreger også, at der altid vil være et vist forbrug af de dyrere eksterne vikarer, fordi det er en mere fleksibel måde at justere medarbejderstaben på, og dermed ender det ikke nødvendigvis med, at det bliver dyrere.

- Vi oplever til tider en meget svingende efterspørgsel på pleje - for eksempel en borger, der i en kortere periode kræver døgndækning. Her er den billigste løsning ofte af hyre en ekstern vikar med den rette faglighed, fremfor en fastansættelse, siger Claus Højrup.

Fortsatte udfordringer med Covid-19-fravær og karantæner har også spillet en stor rolle på det store behov for eksterne vikarer i 2022.

360 kroner i timen

I gennemsnit koster en fastansat i ældreplejen i kommunen 225 kroner i timen, mens en ekstern vikar koster 360 kroner i timen - altså mere end 50 procent dyrere arbejdskraft. Kommunen oplever da også, at faste medarbejdere skifter og vælger at blive tilknyttet et vikarbureau for at få et mere fleksibelt arbejdsliv.

Fra plejecentrene lyder meldingen også, at man er meget bevidst om, at der ikke skal hyres eksterne vikarer, med mindre det er absolut nødvendigt.

- Der er tilfælde, hvor eksterne vikarer er den bedste løsning, men det er ikke godt, hvis det i stigende grad bliver brugt til at dække af for manglende fast personale, understreger Claus Mørkbak Højrup.

Kommunen håber nu, at udfordringerne med personalemangel på grund af Covid-19 er et overstået kapitel, og at rekrutteringssituationen også er i bedring. I øjeblikket har Hjørring Kommune 20 ubesatte stillinger, hvilket ikke er alarmerende højt.

- Vores sygefravær ligger på cirka 8 procent, hvilket heller ikke er højere end landsgennemsnittet, siger Claus Højrup.

Politikerne har derudover sat en række tiltag i gang, der forhåbentlig skal mindske forbruget af eksterne vikarer. Der arbejdes bl.a. på at lave et slags internt vikarkorps af seniorer, der kan træde til.

Der arbejdes med at få flere udlændinge og integrationsborgere ind som arbejdskraft på plejecentrene, og i forhold til unge er der planer om særlige stillinger til unge, der har et sabbatår eller har brug for et fritidsjob.

Regnskabet for sundheds, ældre og handicapområdet i Hjørring kommune viser for 2022 en overskridelse af budgettet på 1,2 procent - hvilket svarer til 18 millioner.