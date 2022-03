Bryghus klar til at modtage flygtninge

Fredag var der meldinger om, at flere busser med flygtninge fra krigen i Ukraine var på vej mod Nordjylland. Det har fået direktøren for Vrå Bryghus i stationsbygningen i Vrå, Erik Balle i aktion, og man er nu klar til at tage imod omkring 30 flygtninge.

- Jeg har de seneste dage forhørt mig i forskellige netværk og spurgt Hjørring Kommune, om vi ikke kan bruge den gamle skole og to tomme børnehavebygninger til at huse flygtninge. Jeg synes det er på tide, at vi forbereder os, for alt tyder jo på, at der snart kommer flygtninge herop. Vi skal da gøre, hvad vi kan for at hjælpe, siger Erik Balle.

Han har imidlertid ikke fået nogle klare svar fra Hjørring Kommune, men der er nu skaffet syv familier i Vrå, der er parate til at indkvartere flygtninge.

- I første omgang vil vi tage imod på Vrå Bryghus og tilbyde mad og også nogle senge på første sal, til dem, der trænger til at hvile sig. Senere vil de så blive indkvarteret ved familierne, fortæller Erik Balle, der fredag endnu ikke havde klare meldinger om, hvor mange flygtninge, der kunne tænkes at komme til Vrå.

- Jeg har kontakt med Madoasen i Hjørring, som har kontakten til busserne. Men vi ved endnu ikke, hvor mange der er på vej, siger Erik Balle.