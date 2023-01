Burger-restaurant har givet op - vejarbejde i gågaden har gjort det svært

HJØRRING:Det er slut med at få burgere, bøffer og spareribs fra det amerikansk-inspirerede spisested "Highway 66" i Hjørring. Restauranten er med virkning fra 10. januar blevet lukket.

Spisestedet var tilbage i 2020 lukket i en længere periode - men åbnede senere op igen. Men denne gang er det slut.

- Restauranten er blevet lukket permanent, fortæller Karim Salih, der er manden bag Highway-kæden, der på et tidspunkt talte seks nordjyske restauranter.

Spisestedets lokaler ved Sct. Olai Plads i Hjørring er ejet af Karim Salih selv, mens selve restauranten har været drevet af en forpagter.

- Forpagteren har drevet restauranten i cirka tre år. Men det kunne ikke hænge sammen for ham rent økonomisk. Så derfor ville han gerne stoppe, forklarer Karim Salih.

- Men der er heller ingen tvivl om, at vejarbejdet i gågaden har gjort det svært at drive restauranten i Hjørring, tilføjer han.

Karim Salih driver selv Highway-restauranter i Sæby, Skagen og Blokhus. Men han har lige nu ikke mod på selv at drive Hjørring-restauranten videre.

Baggrunden er, at det simpelthen er for vanskeligt at skaffe nok kvalificeret personale - og derfor forklarer Karim Salih, at det er nemmere for ham at lukke stedet.

Som nævnt ejer Karim Salih selv lokalerne. Derfor er han nu på jagt efter en ny lejer.