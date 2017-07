Busselskab er tavs om sikkerhedsproblemer

HJØRRING: Onsdag fortsatte færdselspolitiets razzia og kontrol af de mange busser, der fragter deltagerne rundt under fodboldturneringen Dana Cup i Hjørring. Billedet onsdag er nøjagtigt det samme som under tirsdagens razzia. Der er problemer med halvdelen af de 11 busser, der var blevet kontrolleret onsdag ved middagstid.

- Der er seks busser, der er indkaldt til syn, og to har fået klippet pladerne på stedet. Det er ikke acceptabelt, ikke mindst når de er fuld bevidst om, at vi står her, fastslår politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra Nordjyllands Politis tungvognscenter.

Ligesom ved tirsdagens kontrol, er der især problemer med bussernes bremser. De bremser skævt eller eller er generelt ikke gode nok.

Det er Hjørring Turistfart og Citybus, der har opgaven med shuttlebusser under Dana Cup. Opgaven omfatter cirka 30 busser.

- Vi ønsker ikke lige nu at kommentere situationen, lyder det fra omstillingen hos Hjørring Turistfart.