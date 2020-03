Butikker lukkede i center: - Det giver mening, men vores omsætning er nul

Hovedindgangen til Metropol Shoppingcenter i Hjørring er stadig åben, så man kan komme ind til dagligvareforretningen Kvickly, men resten af de knap 40 forretninger er lukkede med gitter, og det hele virker forladt. Antallet af mennesker i centret kan tælles på to hænder.

Beslutningen om at butikscentre skal holde lukket blev onsdag formiddag til virkelighed i Hjørring, og hos forretningen Møller, guld sølv & ure, var butikschef Christian Hjørringgaard ved at pudse gitteret ind til den lukkede forretning

-Jeg prøver at få klarhed over konsekvenserne for butikken og de syv ansatte, og så kan jeg jo bruge tiden på opgaver, vi ikke får lavet til daglig, siger Christian Hjørringgaard.

Han er helt med på, at lukningen af centret er et fornuftigt skridt i kampen mod coronavirus.

- Det var også, hvad vi havde forventet, men det kommer til at koste os mange penge. Vi har to forretninger i Hjørring og Hobro, og vi har ingen nethandel. Vores omsætning i Hjørring ryger med ét slag ned på nul, konstaterer Christian Hjørringgaard.

Der er nu helt øde i Metropol Shoppingcenter

Onsdag middag fremlagde regeringen endnu en hjælpepakke til de mindre erhvervsdrivende. Det betyder, at de kan få en stor stor del af lønudgifter og faste omkostninger dækket.

- Jeg bider mærke i, at regeringen vil gøre det der skal til, for at holde hånden under de små erhvervsdrivende. Jeg tror da også på, at vi nok skal klare det, og jeg vil gøre alt for at forsøge at fastholde vores dygtige medarbejdere, siger Christian Hjørringgaard.

Også butikschef hos tøjforretningen Marcus, Jacob Andersen forstår godt beslutningen om at lukke butikscentrene.

- Det er jo i høj grad ældre og sårbare, der går rundt herinde, så det giver god mening, men det er selvfølgelig et hårdt slag, og lige nu er vi faktisk sendt hjem af butikskæden. Vi prøver med noget click and collect på vores hjemmeside, hvor man så kan få bragt bestilte varer ud i Hjørring, fortæller Jacob Andersen, der for få måneder siden flyttede forretningen fra en placering ude i gågaden i Østergade og ind i centret.

- Vi har haft en god start, men det stoppede brat. Der har ikke været mange kunder i centret de seneste dag, siger Jacob Andersen.

Butikschef Jacob Andersen fra Marcus: Privatfoto: Metropol

Onsdag formiddag åbnede Matas i Metropol, fordi de angiveligt har en særlig tilladelse til at holde åbent pga. af deres sortiment. Men kort efter lukkede forretningen igen.

- Vi har endnu ikke set dokumentation for den tilladelse, så indtil videre holder de også lukket. Det er en utrolig trist situation. Vi har årligt tre millioner kunder gennem centret, og det er et sted, hvor folk ofte står tæt sammen, så selvfølgelig er det fornuftigt i forhold til smitterisikoen, siger center manager, Lars Slyngborg. der også fortæller, at der er overvejelser om, hvordan shoppingcentret kan komme butikkerne i møde i forhold til husleje og faste udgifter.

- Nærmere kan jeg ikke komme det lige nu, men vi har selvfølgelig en stor interesse i at fastholde butikkerne i centret, siger Lars Slyngborg.