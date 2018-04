Butikspersonale fangede aggressiv butikstyv

HJØRRING: Et butikstyveri i Rema 1000 på Odinsvej i Hjørring gik tirsdag aften galt og endte i et røveri.

Onsdag over middag bliver en 27-årig mand fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for røveriet. Det oplyser anklager Peter Rask.

Personalet i Rema 1000 opdagede omkring klokken 21.30, at den 27-årige havde stjålet varer fra butikken. På vej ud forsøgte personalet at stoppe manden, men den 27-årige valgte at slå fra sig for at bringe de stjålne varer i sikkerhed.

Og så bliver butikstyveri pludselig til røveri i lovens forstand.

Den 27-årige kom dog ikke langt. Uden for butikken lykkedes det personalet fra Rema 1000 at få fat i manden og tilbageholde ham, indtil en politipatrulje ankom til stedet og kunne anholde ham, fortæller Peter Rask.