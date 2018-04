Byens Hus skal redde byens boligpriser

VRENSTED: Da spaden til Byens Hus onsdag morgen blev sat i gruset, var det en sejr, som de 310 borgere i Vrensted har ventet på i otte år.

- Det har været en lang rejse. Op og ned, som en rutsjetur. Vi troede jo først der ville gå et par år, siger én af de lokale ildsjæle, Mads Sørensen.

I de otte år der er gået, har befolkningstallet i Vrensted været faldende og folkeskolen er blevet lukket. Men borgerne i Vrensted har aldrig givet op. De forsøgte først - dog uden held - at starte en friskole. De har sågar været aktive i soveværelserne for at hæve indbyggertallet, startet privat børnepasning og i seks år har de kæmpet for at få ombygget byens lukkede skole til et centrum af aktiviteter for alle byens borgere.

Nyt liv og sammenhold

Nu er Byens Hus på vej, som et symbol på den fælles kamp, sammenholdet og fællesskabet.

- Det er nyt liv. Nu lukker vi ikke noget, men stedet åbner vi noget nyt. Godt nok er det bare sten, men det er liv for byen, fordi de mennesker som er med til at skabe Byens Hus, er med til at skabe liv i byen, siger Søren Augustinus, som er én af kræfterne bag.

- Det har uden tvivl skabt et sammenhold, som bare er blevet stærkere hen ad vejen, påpeger Mads Sørensen.

Omkring 100 folk fra Vrensted overværede 1. spadestik onsdag formiddag.

Byens Hus skal danne rammen om forsamlingshuset, idrætsforeningen og det private børnehus. Samtidig skal det huse en lang række aktiviteter og tilbud.

Som kompensation for de lukkede skoler tilbød Hjørring Kommune at hjælpe de mindre byer på landet til at skabe nye samlingspunkter. Byens Hus i Vrensted det sidste i rækken ud af i alt seks udviklingsprojekter i kommunens landsbyer, som mistede en folkeskole. Projektet i Vrensted er samtidig det mest omfangsrige.

- Det har været en hård kamp for borgerne i Vrensted at nå hertil. De har skullet genere energi til at fortsætte, selvom der var ting, der gik dem i mod. Men det har været nødvendigt, at de selv var de bærende kræfter, og det har de været, siger projektleder Helle Friis fra Hjørring Kommune.

Hun har været landsbyernes stemme på rådhuset, og har hjulpet med at få realiseret borgernes drømme.

- Jeg tror på, at sammenholdet og fællesskabet kan trække folk til byen. Det synes jeg allerede vi nu kan mærke i vores idrætsforening, bemærker Søren Augustinus.