Byggemarked i Hjørring lukker: Det er ikke rentabelt

HJØRRING:I denne uge overtog sønderjyske Davidsens Tømmerhandel alle butikker i Optimera-kæden. I den forbindelse præsenterer ledelsen planerne for den nye, landsdækkende byggevarekæde.

Mens Davidsen med opkøbet rykker styrket ind i flere af landets største byer, betyder opkøbet også, at to tidligere Optimera-butikker lukker. Det sker i bl.a. Hjørring, hvor butikken på Frederikshavnsvej 224 ikke vil fortsætte ind i Davidsens Tømmerhandel og dermed lukker.

Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for byen og medarbejderne Henrik Clausen, adm. direktør Davidsen Tømmerhandel.

Ikke rentabelt i Hjørring

- Flere steder i landet kommer vi til at investere kraftigt i at etablere eller styrke vores tilstedeværelse. Det er steder, hvor vi ser et stort potentiale for vores virksomhed. Samtidig er der enkelte steder, hvor vi ikke mener, der er et rentabelt grundlag for at drive en forretning indenfor Davidsens Tømmerhandel. Derfor lukker vi to afdelinger, og det sker i blandt andet i Hjørring. Det er naturligvis rigtig ærgerligt for byen og ikke mindst for de medarbejdere, som bliver berørt, siger Henrik Clausen, adm. direktør i Davidsens Tømmerhandel.

Adm. direktør Henrik Clausen

Overtagelsen af Optimera gør Davidsens Tømmerhandel landsdækkende på det professionelle og private marked for trælast, byggematerialer, værktøj samt el- og VVS-artikler. Opkøbet fordobler antallet af afdelinger på landsplan og styrker Davidsens Tømmerhandel i og omkring de største byer i Danmark.

Davidsen er en 100 pct. familieejet handelsvirksomhed inden for trælast og byggemarked. Selskabet har i dag 23 afdelinger i hele landet med i alt ca. 1.000 medarbejdere.