Byggeplads bag McDonald's: Ny bygning til skoleklasser

Nu begynder byggeriet af en ny bygning til nogle af eleverne i Hjørring Kommunes specialpladser.

- Den nye bygning skal være med til at give vores elever de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Nu glæder vi os bare til, at eleverne og personalet kan tage bygningen i brug, siger Sven Bertelsen (S), som er medlem af børne-, fritids- og undervisningsudvalget i en pressemeddelelse.

Byggepladsen kommer til at være bag McDonald's på Frederikshavnsvej, og den er tegnet af Arkitektfirmaet Bundgård fra Hjørring, som også er totalrådgiver på projektet.

Arne Andersen Vrå A/S er hovedentreprenør.

Undervisningen på K2-afdelingen er kendetegnet ved meget små hold, hvilket giver mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.

Den nye bygning kommer derfor til at rumme lokaler til to klasser med hver 6-8 elever samt to fællesområder med pædagogisk køkken, toiletter og hygiejnerum, et stort motorikrum og syv mindre undervisningslokaler.

Herudover bliver der personalefaciliteter i form af forberedelseslokaler til medarbejderne, kontor til ledelsen og mødelokale.

- Vi glæder os utrolig meget til, at vi kan tage de nye faciliteter i brug. Medarbejderne på K2-afdelingen arbejder målrettet for at skabe de mest optimale læringsbetingelser for eleverne og sikre, at de gennem deres skoledag oplever at mestre og blive bedre, fortæller K2-skoleleder Lene Hangaard.

Det er planen, at bygningen skal tages i brug efter sommerferien i 2024.