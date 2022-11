Byggestrid om stor terminal koster nordjysk havn millioner: - Vores tålmodighed er brugt op

FREDERIKSHAVN:Det bliver nordens største maritime tankstation for skibstrafikken, men kort før en stor bunkerterminal til et trecifret millionbeløb står færdig på Frederikshavn Havn, har havnen valgt at trække stikket og opsige samarbejdet med entreprenøren Bladt Industries.

- Vores tålmodighed er brugt op. Gentagne forsinkelser har nu foreløbig udskudt færdiggørelsen med to år, og den seneste melding er, at terminalen først kan være klar og i drift i april 2023, siger direktør på Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen.

Det er Stena Oil, der har valgt at placere den store bunkerterminal til maritim brændstof og spulevand på Frederikshavn Havn. Terminalen får 11 store tanke med en samlet kapacitet på 75.000 kubikmeter brændstof.

Den nye bunkerterminal bliver Skandinaviens største.

- Effektiviteten bliver øget betydeligt, hvilket gør os hurtigere og mere fleksible i vores leverancer af brændsel til fartøjer i Skagerak og Kattegat, lød det i 2018 fra VD i Stena Oil, Jonas Persson.

Planen var, at terminalen skulle stå klar i november 2020. Den er et vigtigt element i havneudvidelsen og arbejdet med skabe mere aktivitet på Frederikshavn Havn.

- Vurderingen er, at forsinkelserne foreløbig har kostet Frederikshavn Havn cirka 36 millioner kroner i mistede indtægter, siger Mikkel Seedorf Sørensen.

Bladt undrer sig

Bladt Industries vil ikke kommentere de nærmere årsager til, at færdiggørelsen nu foreløbig er forsinket i to år. Men virksomheden lægger ikke skjul på, at der tale om grundlæggende uenigheder om projektet. Allerede i september startede Bladt Industries en voldgiftssag, der skal afklare konflikten.

- Vi er meget overraskede over, at Frederikshavn Havn vælger at opsige kontrakten to uger, før vi skulle have afleveret det færdige anlæg til dem. På baggrund af uoverensstemmelser mellem Bladt Industries og Frederikshavn Havn har vi allerede tilbage i september anlagt voldgift mod havnen. Vi ønsker derfor ikke at kommentere yderligere offentligt, men afventer sagens gang, udtaler administrerende direktør i Bladt Industries, Anders Søe-Jensen i et skriftligt svar til Nordjyske.

Havnedirektør Mikkel Seedorf Sørensen ønsker heller ikke at uddybe, hvad konflikten i detaljer handler om.

- Men juridisk vurderer vi, at vi har en god sag, siger havnedirektøren.

Der skal nu laves et nyt udbud på færdiggørelsen af bunkerterminalen.